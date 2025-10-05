Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Trump 'bombardımanı durdurun' dedi, İsrail 70 sivili katletti! Hamas 4 Ekim'deki dehşet tabloyu duyurdu

Trump 'bombardımanı durdurun' dedi, İsrail 70 sivili katletti! Hamas 4 Ekim'deki dehşet tabloyu duyurdu

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Trump &#039;bombardımanı durdurun&#039; dedi, İsrail 70 sivili katletti! Hamas 4 Ekim&#039;deki dehşet tabloyu duyurdu
İsrail, Hamas, Trump, Saldırı, Bombardıman, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hamas, İsrail’in Trump’ın Gazze planı kapsamında saldırılara ara verdiği iddialarını yalanlayarak 4 Ekim’de 70 sivilin katledildiğini açıkladı. Trump, yalnızca bir gün önce Hamas’ın barışa hazır olduğunu söyleyerek, İsrail’e bombardımanı derhal durdurma çağrısı yapmıştı.

İsrail'in ABD Başkanı Trump'ın Gazze planı kapsamında tüm esirlerin serbest bırakılması için Gazze’ye yönelik saldırılarına bir süre ara verdiği yönündeki iddialara Hamas'tan cevap geldi.

Yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, Filistin halkına karşı katliamlar işlemeye devam ettiği ve sadece 4 Ekim'deki saldırılarda kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 70 kişinin öldüğü kaydedildi.

Trump 'bombardımanı durdurun' dedi, İsrail 70 sivili katletti! Hamas 4 Ekim'deki dehşet tabloyu duyurdu - 1. Resim

4 EKİM'DE KATLİAM!

Bu saldırıların, "savaş suçlusu Netanyahu hükümetinin savunmasız sivillere yönelik saldırıları azaltacağına dair iddialarının asılsızlığını ortaya koyduğu" vurgulandı.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada da İsrail ordusunun sadece dün 93 hava saldırısı düzenlediği ve bu saldırılarda 47'si Gazze kentinde olmak üzere 70 kişinin öldüğü bilgisi geçildi.

Hamas 3 Ekim'de ABD Başkanı Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamıştı.

Trump 'bombardımanı durdurun' dedi, İsrail 70 sivili katletti! Hamas 4 Ekim'deki dehşet tabloyu duyurdu - 2. Resim

TRUMP: BOMBARDIMAN DERHAL DURMALI

Trump ise "Hamas tarafından yapılan açıklamaya dayanarak, onların kalıcı bir barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze'ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim." açıklamasında bulunmuştu.

Trump, 4 Ekim'de ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda da "İsrail'in, esirlerin serbest bırakılması ve barış anlaşmasının tamamlanması için bombalamaları geçici olarak durdurmasını takdir ediyorum." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Arda Güler'in ödül aldığı maçta Real Madrid zirveye yükseldiGalatasaray'dan hakem tepkisi: Arda Kardeşler benzetmesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tel Aviv'de yüzlerce kişi sokağa döküldü! Netanyahu'ya karşı toplandılar - DünyaTel Aviv'de yüzlerce kişi sokağa döküldü! Netanyahu'ya karşı toplandılarSuriye'nin Humus kentinde toplu mezar! 16 ceset kalıntısı... - DünyaSuriye'nin Humus kentinde toplu mezar! 16 ceset kalıntısı...Elon Musk, çalışanlarını rakiplere kaptırıyor: Peş peşe istifaların altında hangi sebepler var? - DünyaElon Musk, çalışanlarını rakiplere kaptırıyor!Pakistan-Hindistan arasında yeni gerilim! "İki nükleer güç arasında yıkıcı sonuçları olur" - Dünya"İki nükleer güç arasında yıkıcı sonuçları olur"Komşuda olağanüstü hal! Bulgaristan'daki sel felaketinde can kayıpları artıyor - DünyaKomşuda sel kabusu! Bulgaristan'da can kayıpları artıyorTrump'tan Gazze barış planı açıklaması: Erdoğan çok yardım etti - Dünya"Erdoğan çok yardım etti"
Sonraki Haber Yükleniyor...