Çorum'da buğday aktarımı sırasında depo duvarı çöktü. Göçük altında kalan ağabey yaralanırken, helezon makinesine elini kaptıran 14 yaşındaki kardeşinin 4 parmağı koptu.

Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Boğaziçi köyünde dedeleriyle birlikte yaşayan M.Ö. (14) ile ağabeyi M.Ö. (18), evlerinin avlusunda buğday aktarma işlemi yaptıkları sırada buğday deposu olarak kullanılan yapının duvarı çöktü.

4 PARMAĞI BİRDEN KOPTU

Duvarın enkazı altında kalan ağabey ağır yaralanırken, elini helezon makinesine kaptıran kardeşinin ise 4 parmağı koptu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı kardeşler, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Buğday aktarımı felakete döndü! Ağabey ağır yaralı, kardeşinin parmakları koptu

Yaralılardan ağabey M.Ö., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken, kopan parmaklarının yerine dikilebilmesi için 14 yaşındaki kardeş M.Ö. ise Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Öte yandan kopan parmaklar itfaiye ekipleri tarafından bulunarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

