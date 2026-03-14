Buğday aktarımı felakete döndü! Ağabey ağır yaralı, kardeşinin parmakları koptu
Çorum'da buğday aktarımı sırasında depo duvarı çöktü. Göçük altında kalan ağabey yaralanırken, helezon makinesine elini kaptıran 14 yaşındaki kardeşinin 4 parmağı koptu.
- Çorum'da buğday aktarımı sırasında meydana gelen kazada bir yapının duvarı çöktü.
- 14 yaşındaki M.Ö.'nün helezon makinesine kaptırdığı 4 parmağı koptu.
- Ağabeyi M.Ö. ise çöken duvarın altında kalarak ağır yaralandı.
- Kopan parmaklar itfaiye ekipleri tarafından bulunarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
- Yaralı kardeşler hastaneye kaldırılırken, küçük kardeş parmak dikimi için Ankara'ya sevk edildi.
Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Boğaziçi köyünde dedeleriyle birlikte yaşayan M.Ö. (14) ile ağabeyi M.Ö. (18), evlerinin avlusunda buğday aktarma işlemi yaptıkları sırada buğday deposu olarak kullanılan yapının duvarı çöktü.
4 PARMAĞI BİRDEN KOPTU
Duvarın enkazı altında kalan ağabey ağır yaralanırken, elini helezon makinesine kaptıran kardeşinin ise 4 parmağı koptu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı kardeşler, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yaralılardan ağabey M.Ö., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken, kopan parmaklarının yerine dikilebilmesi için 14 yaşındaki kardeş M.Ö. ise Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.
Öte yandan kopan parmaklar itfaiye ekipleri tarafından bulunarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.