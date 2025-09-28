Gazze'deki İsrail bombardımanında rehineler kayboldu!

İsrail’in Filistin’de sürdürdüğü işgal ve katliam politikası, 7 Ekim 2023 sonrası toplu kıyım boyutuna evrilirken bu kez kendi vatandaşlarını da vurdu.

Hamas, İsrail’in Gazze’deki operasyonları sonucunda, Omri Miran ve Matan Angrest’i rehin tutan grupla iletişimin kesildiğini açıkladı. Açıklamada, İsrail’in yoğun bombardımanının rehinelerin güvenliğini ortadan kaldırdığı ifadelerine yer verildi.

HAMAS'TAN 24 SAATLİK ATEŞKES ÇAĞRISI

Hamas, İsrail’e “derhal 8. Cadde’nin güneyine çekilmesi ve 24 saat boyunca hava saldırılarını durdurması” çağrısı yaptı. Örgüt, bu sürede rehinelerin can güvenliğinin sağlanabileceğini ileri sürdü.

"NETANYAHU ONLARI ÖLDÜRMEYE KARAR VERDİ"

Hamas’a bağlı El Kassam Tugayları’nın açıklamasında, rehinelerin Gazze Şehri’nin farklı mahallelerine dağıtıldığı ifade edilerek, “Netanyahu onları öldürmeye karar verdiği sürece, onların hayatları bizim için önemli değil” denildi.