4’ten fazla Arap Ülkesi Trump’ın elçisine nasıl geri adım attırdı?

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu özel temsilcilerinin hazırladığı 21 maddelik Gazze ateşkes planı, Arap ülkelerinin anlık müdahalesiyle değiştirildi. Katar merkezli Al-Arabi kanalının aktardığına göre, Arap başkentlerinin ortak baskısı sonrası plan yeniden şekillendi.

Yapılan düzeltmeler arasında İsrail’in Gazze’den tamamen çekilmesi ve uluslararası bir konseyin denetimi altında, teknokratlardan oluşacak yeni bir Filistin yönetimi kurulması yer alıyor.

Ayrıca, Filistin Yönetimi’nin savaş sonrası Gazze’nin idaresinde rol üstleneceği, Hamas’ın ise silah bırakacağı ancak mevcut silahlarının sökülemeyeceği öne sürüldü.

İSRAİL GERÇEKTEN ÇEKİLECEK Mİ?

Katar, Suudi Arabistan, BAE ve Ürdün’ün de dahil olduğu dörtten fazla Arap ülkesi, Trump’ın elçisi Steve Witkoff’un sunduğu taslağa müdahale ederek “Gazze’den tam İsrail çekilmesi” şartını masaya koydu.

Revize edilen planda, Hamas’ın silah bırakacağı ancak silahların sökülmeyeceği, Filistin Yönetimi’nin ise savaş sonrası idarede yer alacağının altı çizildi.

Trump'ın Orta Doğu Temsilcisi Witkoff: Hamas silahsızlanırsa Gazze'de siyasi bir faktör olarak kalabilir

TRUMP PLANI NETANYAHU'YA SUNACAK ABD Başkanı Trump, Arap ülkelerinin yaptığı değişiklikleri kabul ederek, planı pazartesi günü Beyaz Saray’da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya sunmaya hazırlanıyor. İsrail basınına göre Netanyahu, 21 maddelik teklifin çoğunu kabul edilebilir bulsa da bazı maddelerde değişiklik talep etti. ULUSLARARASI GÜÇLER GAZZE SINIRINDA Yapılan düzenlemeler, uluslararası bir konseyin denetiminde Gazze sınırlarının gözetlenmesini öngörüyor. Bu gözetim, doğrudan sivillerle temas etmeyecek uluslararası güvenlik güçleri tarafından yürütülecek.

TÜRKİYE NE DEMİŞTİ?

BM Genel Kurulu marjında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı görüşmelerde, Ankara yönetimi planı “doğru yönde bir adım” olarak değerlendirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Gazze’de savaşı bitirecek bir anlaşmaya doğru doğru bir yoldayız” açıklaması yaptı.

"HAMAS'TAN PRENSİPTE ONAY"

Haaretz gazetesine göre, Katar arabuluculuğunda Hamas, esir takasını da içeren planı prensipte kabul etti. Buna göre tüm İsrailli rehineler serbest bırakılacak, karşılığında yüzlerce Filistinli tutuklu özgürlüğüne kavuşacak ve İsrail kademeli olarak Gazze’den çekilecek.