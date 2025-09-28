Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Gazze'ye son 400 mil kaldı! Yaşar Yavuz son durumu anlattı

Gazze’ye son 400 mil kaldı! Yaşar Yavuz son durumu anlattı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Gazze’ye son 400 mil kaldı! Yaşar Yavuz son durumu anlattı
Gündem Haberleri

Gazze ablukasını kırmak için yola çıkan 50 gemilik Sumud Filosu’nun Türk katılımcılarından Yaşar Yavuz, İsrail’in saldırı tehditlerine rağmen kararlılığın yüksek olduğunu belirtti: “Vicdanı omuzlayarak ilerliyoruz, tek korkumuz Gazze’ye ulaşamamak.”

YILMAZ BİLGEN - Akdeniz’de 50 umut yüklü geminin Gazze seferi devam ediyor. İsrail’in havadan ve denizden müdahale hazırlığı yaptığı Sumud Filosu’nun Türk katılımcılarından Yaşar Yavuz son durumu gazetemize anlattı. İsrail cephesinden tacizlerin devam edildiğini söyleyen Yaşar Yavuz “Geçtiğimiz günlerde yapılan drone saldırıları bizi zerre korkutmadığı gibi herkesin kararlılığını perçinledi. Kimsede hiçbir biçimde vazgeçme eğilimi falan yok. Bu kutlu sefere çıkarken zaten karşılaşılacak zorlukların farkındaydık. İklim şartları ve gemilerin durumu nedeniyle saatte en fazla 6-7 kilometre yol alabiliyoruz. Kaptanımızla konuştum Gazze’ye 400 mil mesafede olduğumuzu söyledi. Hayatımızda hiç olmadığı kadar heyecanlıyız. Orada bizi bekleyen kardeşlerimizle kucaklaşmak ve bu tarihin en onursuz ablukasını kırmak için sabırsızlıkla dakikaları sayıyoruz. Normal şartlarda 3 gün içerisinde Gazze’de olabiliriz ancak arızalanan gemiler ve denizdeki çalkantı bizi zorluyor. Gazellilere dokunabilmenin umuduyla nefes alıyoruz. Günde bir öğün yemek yiyoruz. Moralimiz çok yüksek” dedi.

“Burada herkesin tek korkusu Gazze’ye ulaşamamak” diyen Yavuz sözlerini şöyle sürdürdü:

İşgal rejiminin binlerce kişilik müdahale ekibi hazırladığını duyuyoruz, okuyoruz. Gemileri batıracaklarını söylüyorlar. Zaten bugüne kadar onlarca sabotaj girişiminde bulundular. Buradaki herkesin yegâne korkusu Gazze’ye ulaşamamak. Çünkü mahşer günü Gazze’ye karşı sorumluluğumuzu yerine getirememiş olmak çok ürkütücü. Aslında tüm insanlığın vicdanı ve sorumluluğunu omuzladığımız hissiyle hareket ediyoruz. Gazze’ye gireceğimize ve bu ablukayı kıracağımıza inancımız tam. Şu an biri İtalyan diğeri Yunanistan’a ait iki fırkateyn bizi takip ediyor. İspanya’ya ait bir geminin de filoyu izlemek amaçlı burada olacağı söylendi.

 

