Fenerbahçe Kocaelispor maç biletleri satışa çıktı mı, bilet fiyatları ne kadar? Süper Lig heyecanına günler kaldı!

Fenerbahçe taraftarları için Süper Lig heyecanı geri dönüyor! Sarı-lacivertliler 23 Ağustos Cumartesi akşamı Ülker Stadyumu’nda Kocaelispor’u ağırlayacak. Peki, Fenerbahçe Kocaelispor maç biletleri satışa çıktı mı, bilet fiyatları ne kadar?

FENERBAHÇE - KOCAELİSPOR MAÇ BİLETİ FİYATLARI NE KADAR?

Süper Lig 2025-2026 sezonu 3. haftasında Fenerbahçe ile Kocaelispor arasında oynanacak maçın bilet fiyatları tribün ve bloklara göre farklılık gösterecek.

Kuzey - Spor Toto Tribünü biletleri 950 TL’den satışa sunulurken, Fenerium üst maraton tribünü blokları 1.800 TL ile 2.850 TL arasında değişiyor. Alt maraton tribünü blokları ise 3.950 TL’den başlayıp VIP alanlarda 18.750 TL’ye kadar çıkıyor.

FENERBAHÇE - KOCAELİSPOR MAÇ BİLETİ FİYATLARI

KUZEY - SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 950,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A - I BLOK: 1.800,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B - H BLOK: 2.000,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C - G BLOK: 2.350,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D - F BLOK: 2.650,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK: 2.850,00 TL

FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT A - I BLOK: 3.950,00 TL

FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT B - H BLOK: 4.550,00 TL

FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT C - G BLOK: 5.450,00 TL

FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT D - F BLOK: 6.200,00 TL

VIP (MARATON ALT - FENERIUM ALT AVİS E BLOK): 18.750,00 TL

FENERBAHÇE - KOCAELİSPOR MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Fenerbahçe Kart sahipleri 21 Ağustos akşamı biletlerini alabilecek. Genel satış ise 22 Ağustos Cuma günü sabah 11.00’den itibaren www.passo.com.tr üzerinden tüm taraftarlara sunulacak. Maç günü ve 24 saat öncesinde Passolig kartı olmayan taraftarlar bilet satın alamayacak.

FENERBAHÇE - KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Kocaelispor arasındaki mücadele 23 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 21.30’da başlayacak.

FENERBAHÇE - KOCAELİSPOR MAÇI NEREDE?

Fenerbahçe Kocaelispor maçı Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak.