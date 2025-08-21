Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Fenerbahçe Kocaelispor maç biletleri satışa çıktı mı, bilet fiyatları ne kadar? Süper Lig heyecanına günler kaldı!

Fenerbahçe Kocaelispor maç biletleri satışa çıktı mı, bilet fiyatları ne kadar? Süper Lig heyecanına günler kaldı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe Kocaelispor maç biletleri satışa çıktı mı, bilet fiyatları ne kadar? Süper Lig heyecanına günler kaldı!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe taraftarları için Süper Lig heyecanı geri dönüyor! Sarı-lacivertliler, 23 Ağustos Cumartesi akşamı Ülker Stadyumu’nda Kocaelispor’u ağırlayacak. Mücadele öncesi Fenerbahçe Kocaelispor maç biletleri satışa çıktı mı, bilet fiyatları ne kadar merak ediliyor.

Fenerbahçe taraftarları için Süper Lig heyecanı geri dönüyor! Sarı-lacivertliler 23 Ağustos Cumartesi akşamı Ülker Stadyumu’nda Kocaelispor’u ağırlayacak. Peki, Fenerbahçe Kocaelispor maç biletleri satışa çıktı mı, bilet fiyatları ne kadar?

FENERBAHÇE - KOCAELİSPOR MAÇ BİLETİ FİYATLARI NE KADAR?

Süper Lig 2025-2026 sezonu 3. haftasında Fenerbahçe ile Kocaelispor arasında oynanacak maçın bilet fiyatları tribün ve bloklara göre farklılık gösterecek.

Kuzey - Spor Toto Tribünü biletleri 950 TL’den satışa sunulurken, Fenerium üst maraton tribünü blokları 1.800 TL ile 2.850 TL arasında değişiyor. Alt maraton tribünü blokları ise 3.950 TL’den başlayıp VIP alanlarda 18.750 TL’ye kadar çıkıyor. 

Fenerbahçe Kocaelispor maç biletleri satışa çıktı mı, bilet fiyatları ne kadar? Süper Lig heyecanına günler kaldı! - 1. Resim

FENERBAHÇE - KOCAELİSPOR MAÇ BİLETİ FİYATLARI

KUZEY - SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 950,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A - I BLOK: 1.800,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B - H BLOK: 2.000,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C - G BLOK: 2.350,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D - F BLOK: 2.650,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK: 2.850,00 TL
FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT A - I BLOK: 3.950,00 TL
FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT B - H BLOK: 4.550,00 TL
FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT C - G BLOK: 5.450,00 TL
FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT D - F BLOK: 6.200,00 TL
VIP (MARATON ALT - FENERIUM ALT AVİS E BLOK): 18.750,00 TL

Fenerbahçe Kocaelispor maç biletleri satışa çıktı mı, bilet fiyatları ne kadar? Süper Lig heyecanına günler kaldı! - 2. Resim

FENERBAHÇE - KOCAELİSPOR MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Fenerbahçe Kart sahipleri 21 Ağustos akşamı biletlerini alabilecek. Genel satış ise 22 Ağustos Cuma günü sabah 11.00’den itibaren www.passo.com.tr üzerinden tüm taraftarlara sunulacak. Maç günü ve 24 saat öncesinde Passolig kartı olmayan taraftarlar bilet satın alamayacak.

Fenerbahçe Kocaelispor maç biletleri satışa çıktı mı, bilet fiyatları ne kadar? Süper Lig heyecanına günler kaldı! - 3. Resim

FENERBAHÇE - KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Kocaelispor arasındaki mücadele 23 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 21.30’da başlayacak. 

Fenerbahçe Kocaelispor maç biletleri satışa çıktı mı, bilet fiyatları ne kadar? Süper Lig heyecanına günler kaldı! - 4. Resim

FENERBAHÇE - KOCAELİSPOR MAÇI NEREDE?

Fenerbahçe Kocaelispor maçı Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

YKS tercih sonuçları açıklandı mı? Gözler ÖSYM'ye çevrildi"Öldü" haberlerini görünce çok sinirlendi! Pınar Altuğ mahkemenin yolunu tuttu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beşiktaş Lausanne Sport'a yenilirse, berabere kalırsa ne olur? - HaberlerBeşiktaş Lausanne Sport'a yenilirse, berabere kalırsa ne olur?YKS tercih sonuçları açıklandı mı? Gözler ÖSYM'ye çevrildi - HaberlerYKS tercih sonuçları açıklandı mı? Gözler ÖSYM'ye çevrildiİstanbul'da SMA stantları yasaklandı mı? İstanbul Valiliği açıkladı - Haberlerİstanbul'da SMA stantları yasaklandı mı? İstanbul Valiliği açıkladıAdalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı ne zaman? - HaberlerAdalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı ne zaman?A101 21 Ağustos aktüel ürünler kataloğu paylaşıldı! Yeni ürünler raflara yerleşti: A101 broşürü süpürge, trambolin, overlok makinesi getiriyor... - HaberlerA101 21 Ağustos aktüel ürünler kataloğu paylaşıldı! Yeni ürünler raflara yerleşti: A101 broşürü süpürge, trambolin, overlok makinesi getiriyor...Eskişehir su kesintisi sorgulama: Eskişehir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - HaberlerEskişehir su kesintisi sorgulama: Eskişehir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
Sonraki Haber Yükleniyor...