Haberler > Haberler > Beşiktaş Lausanne Sport'a yenilirse, berabere kalırsa ne olur?

Beşiktaş Lausanne Sport'a yenilirse, berabere kalırsa ne olur?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş Lausanne Sport&#039;a yenilirse, berabere kalırsa ne olur?
UEFA Konferans Ligi, Beşiktaş, Play-off Turu, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Lausanne Sport ile kritik bir maça çıkıyor. Siyah-beyazlıların deplasmandaki performansları, turu geçme şanslarını belirleyecek. Beşiktaş Lausanne Sport'a yenilirse, berabere kalırsa ne olur? İşte, Beşiktaş UEFA Konferans Ligi'nde turu geçme ihtimali...

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş, İsviçre’nin Lozan kentinde Lausanne Sport’un konuğu olacak. 21 Ağustos 2025’te oynanacak karşılaşma, siyah-beyazlıların lig aşamasına yükselme yolunda önemli bir adım olarak görülüyor.

BEŞİKTAŞ LAUSANNE SPORT MAÇINDA YENİLİRSE NE OLUR?

Beşiktaş, 21 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 21:15’te (TSİ) Lausanne Sport ile karşı karşıya gelecek. UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçı, iki ayaklı eleme sistemiyle oynanacak ve bu maçın sonucu, 28 Ağustos’ta İstanbul’daki rövanş maçı öncesinde büyük önem taşıyor.

Beşiktaş, deplasmanda Lausanne Sport’a yenilmesi durumunda, turu geçmek için İstanbul’da daha büyük bir farkla galibiyet alması gerekecek.

Beşiktaş Lausanne Sport'a yenilirse, berabere kalırsa ne olur? - 1. Resim

Lausanne Sport’a yenilmesi durumunda, siyah-beyazlıların rövanşta rakibini en az iki farkla yenmesi gerekecek (örneğin, 1-0 yenilgi durumunda 2-0 galibiyet).

Lausanne Sport, UEFA Konferans Ligi’nde Vardar ve Astana’yı eleyerek formda olduğunu gösterdi. Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi’nde Shakhtar Donetsk’e elendikten sonra Konferans Ligi 3. eleme turunda St. Patrick’s Athletic’i iki maçta da yenerek moral buldu.

Beşiktaş Lausanne Sport'a yenilirse, berabere kalırsa ne olur? - 2. Resim

BEŞİKTAŞ LAUESANNE SPORT MAÇINDA BERABERE KALIRSA NE OLUR?

UEFA Konferans Ligi play-off turu, iki maç üzerinden toplam gol sayısına göre değerlendiriliyor. Eşitlik durumunda deplasman golü kuralı artık uygulanmıyor. Bunun yerine uzatmalar ve gerekirse penaltılar turu belirliyor. Eğer Beşiktaş, Lausanne deplasmanında berabere kalırsa İstanbul’daki rövanş maçında galibiyet alması durumunda turu geçme şansı yüksek olacak. Örneğin, 0-0 veya 1-1 gibi bir beraberlik, Beşiktaş’ın evinde avantajlı bir konuma gelmesini sağlayabilir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

