Beşiktaş Lausanne Sport'a yenilirse, berabere kalırsa ne olur?

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş, İsviçre’nin Lozan kentinde Lausanne Sport’un konuğu olacak. 21 Ağustos 2025’te oynanacak karşılaşma, siyah-beyazlıların lig aşamasına yükselme yolunda önemli bir adım olarak görülüyor.

BEŞİKTAŞ LAUSANNE SPORT MAÇINDA YENİLİRSE NE OLUR?

Beşiktaş, 21 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 21:15’te (TSİ) Lausanne Sport ile karşı karşıya gelecek. UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçı, iki ayaklı eleme sistemiyle oynanacak ve bu maçın sonucu, 28 Ağustos’ta İstanbul’daki rövanş maçı öncesinde büyük önem taşıyor.

Beşiktaş, deplasmanda Lausanne Sport’a yenilmesi durumunda, turu geçmek için İstanbul’da daha büyük bir farkla galibiyet alması gerekecek.

Lausanne Sport’a yenilmesi durumunda, siyah-beyazlıların rövanşta rakibini en az iki farkla yenmesi gerekecek (örneğin, 1-0 yenilgi durumunda 2-0 galibiyet).

Lausanne Sport, UEFA Konferans Ligi’nde Vardar ve Astana’yı eleyerek formda olduğunu gösterdi. Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi’nde Shakhtar Donetsk’e elendikten sonra Konferans Ligi 3. eleme turunda St. Patrick’s Athletic’i iki maçta da yenerek moral buldu.

BEŞİKTAŞ LAUESANNE SPORT MAÇINDA BERABERE KALIRSA NE OLUR?

UEFA Konferans Ligi play-off turu, iki maç üzerinden toplam gol sayısına göre değerlendiriliyor. Eşitlik durumunda deplasman golü kuralı artık uygulanmıyor. Bunun yerine uzatmalar ve gerekirse penaltılar turu belirliyor. Eğer Beşiktaş, Lausanne deplasmanında berabere kalırsa İstanbul’daki rövanş maçında galibiyet alması durumunda turu geçme şansı yüksek olacak. Örneğin, 0-0 veya 1-1 gibi bir beraberlik, Beşiktaş’ın evinde avantajlı bir konuma gelmesini sağlayabilir.