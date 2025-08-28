Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Beşiktaş'ın maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Şimdi tur zamanı...

- Güncelleme:
Beşiktaş&#039;ın maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Şimdi tur zamanı...
Beşiktaş, Konferans Ligi, Maç Saati, TV Kanalı, Şifresiz, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Avrupa macerasına bu sezon ikinci eleme turundan katılan Beşiktaş, Arda Turan’ın takımı Shakhtar’a elenerek Avrupa Ligi’nden Konferans Ligi’ne düştü. Siyah beyazlılar ilk maçta deplasmanda 1-1 berabere kaldığı İsviçre ekibi Lausanne’ı eleyerek Avrupa macerasını sürdürmeye çalışacak. Beki Beşiktaş'ın maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Geri sayım başladı, maça saatler kala son gelişmeler bu haberde...

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Lausanne'ı konuk ediyor. Beşiktai, İsviçre temsilcisini Lausanne'ı elerse adını gruplara yazdıracak. Geri, sayım başladı, futbolseverler nefesini tuttu, gözler Beşiktaş'ın maçına çevrildi. Peki, Beşiktaş - Lausanne maçı hangi kanalda ve saat kaçta, şifresiz mi? İşte merak edilen o soruların cevapları... 

Beşiktaş'ın maçı saat kaçta, hangi kalanda, şifresiz mi? Şimdi tur zamanı... - 1. Resim

Beşiktaş ilk maçta deplasmanda 1-1 berabere kaldığı İsviçre ekibi Lausanne’ı her türlü galibiyet ile eleyebilir ve adını lig aşamasına yazdırabilir. 

 BEŞİKTAŞ - LAUSANNE HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Beşiktaş - Lausanne maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Heyecan dolu karşılaşma şifresiz olarak ekranlara gelecek. Maç Show TV ekranlarından canlı yayınlanacak.

Beşiktaş'ın maçı saat kaçta, hangi kalanda, şifresiz mi? Şimdi tur zamanı... - 2. Resim

MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ: Ersin, Emirhan, Paulista, Uduokhai, Taylan Bulut, Ndidi, Orkun Kökçü, Jurasek, Joao Mario, Rafa Silva, Abraham

LAUSANNE SPORT: Letica, Mouanga, Sow, Okoh, Poaty, Soppy, Roche, Custodio, Lekweiry, Diakite, Sene

BEŞİKTAŞ'TA KİMLER YOK?

Tayfur Bingöl ve Emrecan Terzi ile ayrılık yaşayan Beşiktaş'ta Milot Rashica da sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Beşiktaş'ın UEFA kadrosunda Jean Onana ve Alex Oxlade-Chamberlain de yer almadı.

Beşiktaş'ın maçı saat kaçta, hangi kalanda, şifresiz mi? Şimdi tur zamanı... - 3. Resim

BEŞİKTAŞ'IN UEFA'YA BİLDİRDİĞİ KADRO

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Emir Yaşar, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Taylan Bulut, Tayyip Talha Sanuç, David Jurasek, Mustafa Yortaç, Emirhan Topçu, Wilfred Ndidi, Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Keny Arroyo, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, Ernest Muçi, Rafa Silva, Almoatasem Al-Musrati, Tammy Abraham, Mustafa Hekimoğlu.

Solskjaer'ın karşılaşmadaki rotasyonu heyecanla bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

