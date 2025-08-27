Beşiktaş'tan taraftarı heyecanlandıran transfer sürprizi! Video sonundaki şapkalı kim?

Süper Lig ve Avrupa'da yoluna devam eden Beşiktaş, Orkun Kökçü, Tammy Abraham, Ndidi, Taylan Bulut, El Bilal Toure ve Tiago Djalo transferleriyle ses getirmeye devam ediyor. Orkun Kökçü ile film tadında tanıtım videoları hazırlayan Beşiktaş, Taylan Bulut videosundaki çanta şifresinin ardından bu kez zarf ile taraftarının karşısına çıktı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER GİZEMİ İLE HEYECANLADIRDI

#LetTheGameBegin mesajıyla bu kez El Bilal Toure için bir video hazırlayan Beşiktaş, taraftarını video sonundaki gizemli futbolcu ile heyecanlandırdı.

Beşiktaş efsanesi olmuş futbolcuların yer aldığı videoda özel bir araç ile karşılanan El Bilal Toure'den önce Pascal Nouma Kartal mührü vurulmuş bir zarfı gizemli futbolcuya veriyor.

Şapkalı futbolcu El Bilal Toure, mekana gelmeden binadan çıkarken, Toure çantadaki siyah beyaz formasına kavuşuyor.

Gizemli futbolcu ise videonun sonunda zarfı açıyor ve içindekini yakıyor.

KİM BU GİZEMLİ FUTBOLCU?

Gizemli futbolcunun kim olduğuna yönelik birçok yorum bulunuyor. Sosyal medyada bazı taraftarlar Wolfsburg’un Çek yıldızı Vaclav Cerny olduğunu belirtiyor.

26 yaşındaki kanat oyuncusunun, Beşiktaş’a transferi için prensipte anlaşmaya varıldığı da iddialar arasında.