Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Beşiktaş'tan taraftarı heyecanlandıran transfer sürprizi! Video sonundaki şapkalı kim?

Beşiktaş'tan taraftarı heyecanlandıran transfer sürprizi! Video sonundaki şapkalı kim?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş, Transfer, Video, Bundesliga, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

El Bilal Toure'yi renklerine bağlayan Beşiktaş'tan taraftarı heyecanlandıran bir video geldi. Film tadındaki videoda transfer sürprizi ise dikkat çekti. Şapkalı gizemli futbolcu sosyal medyada merak konusu oldu.

Süper Lig ve Avrupa'da yoluna devam eden Beşiktaş, Orkun Kökçü, Tammy Abraham, Ndidi, Taylan Bulut, El Bilal Toure ve Tiago Djalo transferleriyle ses getirmeye devam ediyor. Orkun Kökçü ile film tadında tanıtım videoları hazırlayan Beşiktaş, Taylan Bulut videosundaki çanta şifresinin ardından bu kez zarf ile taraftarının karşısına çıktı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER GİZEMİ İLE HEYECANLADIRDI

#LetTheGameBegin mesajıyla bu kez El Bilal Toure için bir video hazırlayan Beşiktaş, taraftarını video sonundaki gizemli futbolcu ile heyecanlandırdı.

Beşiktaş'tan taraftarı heyecanlandıran transfer sürprizi! Video sonundaki şapkalı kim? - 1. Resim

Beşiktaş efsanesi olmuş futbolcuların yer aldığı videoda özel bir araç ile karşılanan El Bilal Toure'den önce Pascal Nouma Kartal mührü vurulmuş bir zarfı gizemli futbolcuya veriyor. 

Beşiktaş'tan taraftarı heyecanlandıran transfer sürprizi! Video sonundaki şapkalı kim? - 2. Resim

Şapkalı futbolcu El Bilal Toure, mekana gelmeden binadan çıkarken, Toure çantadaki siyah beyaz formasına kavuşuyor. 

Gizemli futbolcu ise videonun sonunda zarfı açıyor ve içindekini yakıyor.

Beşiktaş'tan taraftarı heyecanlandıran transfer sürprizi! Video sonundaki şapkalı kim? - 3. Resim

KİM BU GİZEMLİ FUTBOLCU?

Gizemli futbolcunun kim olduğuna yönelik birçok yorum bulunuyor. Sosyal medyada bazı taraftarlar Wolfsburg’un Çek yıldızı Vaclav Cerny olduğunu belirtiyor.

Beşiktaş'tan taraftarı heyecanlandıran transfer sürprizi! Video sonundaki şapkalı kim? - 4. Resim

26 yaşındaki kanat oyuncusunun, Beşiktaş’a transferi için prensipte anlaşmaya varıldığı da iddialar arasında.

Beşiktaş'tan taraftarı heyecanlandıran transfer sürprizi! Video sonundaki şapkalı kim? - 5. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Wilfried Singo'yu KAP'a bildirdi!Elazığ'da feci kazada can pazarı! Çok sayıda yaralı var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray, Wilfried Singo'yu KAP'a bildirdi! - SporGalatasaray, Wilfried Singo'yu KAP'a bildirdi!CANLI | Benfica - Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi play-off maçı canlı skor - SporFener 16 yıllık Devler Ligi hasreti için sahadaBenfica maçı öncesi Mourinho'dan flaş açıklama: En-Nesyri detayını verdi - SporMourinho'dan flaş açıklama: En-Nesyri detayını verdiTiago Djalo resmen Kartal oldu! Portekizli savunmacı Beşiktaş'a imzayı attı - SporTiago Djalo artık resmen Kartal!Beşiktaş'ta büyük ayrılık! Oxlade-Chamberlain'in sözleşmesi feshedildi - SporBeşiktaş Chamberlain'in sözleşmesini feshettiDünya Kupasında ilk rakibimiz Gürcistan aday kadrosunu açıklandı! - SporDünya Kupasında ilk rakibimiz Gürcistan aday kadrosunu açıklandı!
Sonraki Haber Yükleniyor...