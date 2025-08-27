Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Beşiktaş'ta büyük ayrılık! Oxlade-Chamberlain'in sözleşmesi feshedildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
Avrupa macerasında Konferans Ligi'nde devam eden Beşiktaş, kadroda düşünmediği isimlerle yollarını ayırmaya devam ediyor. Siyah beyazlılar iki sezon öncesinde Liverpool'dan transfer ettiği Oxlade-Chamberlain ile sözleşmeyi fesh etti.

Beşiktaş Kulübünde, İngiliz orta saha oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain'in sözleşmesi feshedildi.

Beşiktaş Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Alexander Mark David Oxlade-Chamberlain ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya 1 milyon 750 bin avro fesih tazminatı ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

Ağustos 2023'te kadroya katılan 32 yaşındaki futbolcu, 2 sezonda 50 resmi maçta forma giyerek 5 gol katkısı verdi.

 

