Beşiktaş teknik direktörü Solskjaer'den maç öncesi taraftara övgü

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçı öncesi Beşiktaş teknik direktörü basın mensuplarına konuştu. İlk maçta deplasmanda İsviçre temsilcisi Lausanne-Sport ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, tur için son adımı İstanbul’da atacak.

"EVİMİZDE OLMAMIZ BÜYÜK AVANTAJ"

Solskjaer taraftarlara olan güvenini şu sözlerle dile getirdi:

"Taraftarlarımızın harika bir atmosfer oluşturacağını biliyorum. Evimizde olmamız büyük avantaj. Rakibimizin maç sonunda, 'Karşılaştığımız en iyi takım Beşiktaş'tı.' demelerini istiyorum."

"YARIN İÇİN HAZIRIZ"

Tecrübeli teknik direktör daha önde olabileceklerini vurgulayarak "Sentetik zeminde farklı bir futbol oynanıyor. Bu yüzden farklı bir sistemde oynadık. İlk maçta 2-3 gol atabilecek fırsatlar oluşturduk. Deplasmandaki performansımızdan mutluyum. Yarın için de hazırız." dedi.

RASHICA OYNAYACAK MI?

Solskjaer Rashica'nın son durumuyla ilgili ise "Rashica, %99.9 ihtimalle bizimle olamayacak. Kas sakatlığı var. Milli maç arasından sonra dönmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"BİZDEN FAZLA KOŞAN RAKİP OLMADI"

Transfer süreci hakkında Solskjaer, şu sözlerle takımına duyduğu güveni belirtti:

"Kısa vadeli başarı için değil, uzun soluklu bir takım oluşturmak için buradayız. Yaş ortalamamızdan ve fiziksel gücümüzden memnunum. Şu ana kadar hiçbir maçta rakip bizden fazla koşmadı."

"RASHICA'NIN YOKLUĞUNA RAĞMEN"

Son haftalardaki savunma performansını da değerlendiren Solskjaer, “İyi savunma yapamadık. Gol yememek her şeyin temelidir. Bu sadece savunma hattı değil, önde baskıyla başlar. Rashica’nın yokluğuna rağmen baskı gücümüzü kaybetmedik. Ndidi, Joao, Rafa ve Abraham ön alanda bu sorumluluğu çok iyi taşıyor” sözleriyle takımının savunma anlayışına dikkat çekti.

Tecrübeli teknik adam #BesiktasbizimHocabizim etiketinin trend olmasıyla alakalı sorulan soruya da "Benim burada bir ailem var. Bunu hissediyorum. 8 ay oldu. Gerçekten harika zaman geçiriyorum. Sahada her zaman en iyi sonucu vermek zor olabiliyor. Herkes övülmeyi, desteklenmeyi sever. Oyuncularım ve ben, bu desteği hak etmek için iyi performans göstermemiz gerek." ifadelerini kullandı.