Beşiktaş'ta Chamberlain ile yollar ayrılıyor!

Beşiktaş'ta Chamberlain ile yollar ayrılıyor!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Beşiktaş&#039;ta Chamberlain ile yollar ayrılıyor!
Beşiktaş, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Alex Oxlade-Chamberlain ile yollarını ayıracak. 32 yaşındaki İngiliz futbolcunun ülkesine geri döneceği öğrenildi.

Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen isimlerin başında gelen Chamberlain'le bu hafta yollar ayrılıyor. 

Mirror'un haberine göre Premier Lig'e yükselmek için iddialı bir kadro kurmak isteyen İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham City, Chamberlain transferi için görüşmelere başladı.

Beşiktaş'tan Chamberlain ülkesine geri dönüyor - 1. Resim

ÜLKESİNE DÖNÜYOR

Daha öncesinde Arsenal, Liverpool gibi takımlarda oynayan oyuncu yeniden ülkesine dönüyor. Merkez orta saha ve aynı zamanda kanat mevkilerinde de göre yapabilen 32 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta 20 maçta forma giymiş ve 1 gol katkısı sağlayarak siyah-beyazlıların beklentisinin altında kalmıştı. 

Beşiktaş'tan Chamberlain ülkesine geri dönüyor - 2. Resim

OSAYI-SAMUEL'İN TAKIM ARKADAŞI OLUYOR

Daha önce Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Bright Osayi-Samuel'i renklerine bağlayan mavi-beyazlı kulüp, şimdi ise Beşiktaş'la olan sözleşmesini karşılıklı feshedecek olan Chamberlain için devrede. Transferin önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor. 

