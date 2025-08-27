Beşiktaş'ın Juventus'tan transfer ettiği yeni stoperi İstanbul'a geldi!

MURAD TAMER- Beşiktaş, Juventus’tan stoper Tiago Djalo’yu kadrosuna kattı. Siyah beyazlılar Portekizli oyuncuyu sağlık kontrolleri ve ardından imza için dün akşam İstanbul’a getirdi. Geçen sezonu Porto’da geçiren Djalo’yu İstanbul Havalimanı’nda kulübün ikinci başkanı Hakan Daltaban ile yetkililer ve bir grup taraftar karşıladı. Bir sene daha kontratı olan savunmacı için Juventus’a 3,5 milyon avro bonservis bedeli ödenecek.

EN İYİSİNİ YAPACAĞIM

Sakatlığı yönünde spekülasyonlar olan Djalo’nun bugün sağlık testleri yapılacak ve bir problem çıkmaması durumunda resmî mukavele yapılacak. Karşılamadan dolayı memnun olduğunu söyleyen 25 yaşındaki stoper, “Buraya geldiğim için çok mutluyum. Sahada her şeyimi ortaya koyacağım, söz veriyorum. Çok büyük bir kulüpteyim. Bu kulübü daha iyi yerlere getirmek için elimizden geleni yapacağız” dedi.

ÇİÇEKLİ KARŞILAMA

Djalo’yu yöneticilerin yanı sıra siyah beyazlı minik taraftarlar da karşıladı. Çiçek verilen futbolcu taraftarların ilgisinden mutluydu.