Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş'la da anılmıştı... Lucas Vázquez'in yeni rotası belli oldu

Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş'la da anılmıştı... Lucas Vázquez'in yeni rotası belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş&#039;la da anılmıştı... Lucas Vázquez&#039;in yeni rotası belli oldu
Lucas Vázquez, Real Madrid, Bayer Leverkusen, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsmi bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Lucas Vazquez, yeni takımıyla ilgili kararını verdi.

Marca'nın haberine göre Real Madrid’in deneyimli sağ beki Lucas Vázquez, Almanya Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen ile anlaşmaya vardı ve 2 yıllık sözleşmeye imza atacak. Tecrübeli oyuncu, yeni sezonda Leverkusen’in sağ bekinde görev yapacak.

TÜRKİYE'DEN DE TALİPLERİ VARDI

Fenerbahçe ve Beşiktaş bir dönem tecrübeli sağ bekle ilgilenmişti ancak olumlu bir sonuç alınamadı. Transfer duyurusunun kısa süre içinde yapılabileceği belirtilirken tecrübeli ismin Suudi Arabistan, Katar ve İspanya'dan teklifler aldığına dikkat çekildi.

Lucas Vázquez'in yeni rotası belli oldu - 1. Resim

VAZQUEZ'İN KARARINI LEVERKUSEN'DEN YANA KULLANDI

Daha önce İspanya'da Real Madrid ve Espanyol formalarını giyen Vazquez'in kariyerindeki üçüncü takım, Bayer Leverkusen olacak. Tecrübeli sağ bek, çok yönlülüğüyle takımda önemli bir rol oynayacak.

Lucas Vázquez'in yeni rotası belli oldu - 2. Resim

Kariyeri boyunca toplam 533 maça çıkan Lucas Vazquez, bu karşılaşmalarda 57 gol ve 93 asist kaydetti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Yemekteyiz para ödülü ne kadar? Zuhal Topal'la Yemekteyiz büyük ödül miktarı belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Zeynep Sönmez Amerika Açık’ta ikinci tura çıktı - SporZeynep Sönmez Amerika Açık’ta ikinci tura çıktıSamsunspor, Ahmed Kutucu’yu kadrosuna katmak istiyor - SporSamsunspor, Ahmed Kutucu’yu kadrosuna katmak istiyorHedef Şampiyonlar Ligi! İşte Fenerbahçe’nin Benfica maçı kamp kadrosu - Spor16 yıl sonra ilk peşindeler! Kamp kadrosu belli olduTFF'den yabancı hakem için son karar - SporTFF'den yabancı hakem için son kararAvrupa'da transfer ne zaman bitiyor? 2025-2026 Avrupa transfer dönemi - SporAvrupa'da transfer ne zaman bitiyor? 2025-2026 Avrupa transfer dönemi33 yaşındaki Aboubakar, Süper Lig'e dönüyor! Yeni takımı... - SporSüper Lig'e dönüyor! Yeni takımı...
Sonraki Haber Yükleniyor...