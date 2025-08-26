Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş'la da anılmıştı... Lucas Vázquez'in yeni rotası belli oldu

Marca'nın haberine göre Real Madrid’in deneyimli sağ beki Lucas Vázquez, Almanya Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen ile anlaşmaya vardı ve 2 yıllık sözleşmeye imza atacak. Tecrübeli oyuncu, yeni sezonda Leverkusen’in sağ bekinde görev yapacak.

TÜRKİYE'DEN DE TALİPLERİ VARDI

Fenerbahçe ve Beşiktaş bir dönem tecrübeli sağ bekle ilgilenmişti ancak olumlu bir sonuç alınamadı. Transfer duyurusunun kısa süre içinde yapılabileceği belirtilirken tecrübeli ismin Suudi Arabistan, Katar ve İspanya'dan teklifler aldığına dikkat çekildi.

VAZQUEZ'İN KARARINI LEVERKUSEN'DEN YANA KULLANDI

Daha önce İspanya'da Real Madrid ve Espanyol formalarını giyen Vazquez'in kariyerindeki üçüncü takım, Bayer Leverkusen olacak. Tecrübeli sağ bek, çok yönlülüğüyle takımda önemli bir rol oynayacak.

Kariyeri boyunca toplam 533 maça çıkan Lucas Vazquez, bu karşılaşmalarda 57 gol ve 93 asist kaydetti.