ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy'in görüşmesini umduğunu vurgulayarak, bunun nihai bir anlaşma sonrası olabileceğini ifade etti. Trump, özel temsilcisi Steve Witkoff'a Moskova'da Putin ile görüşmesi talimatı verdiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social'da yaptığı paylaşımda, Putin ve Zelenskiy ile yakında görüşmeyi dört gözle beklediğini vurgulayarak, "Ancak sadece bu Savaşı sona erdirecek anlaşma nihai olduğunda veya son aşamalarına geldiğinde" ifadelerini kullandı.

Daha önce de bildirdiğimiz gibi, aralarında Zelenskiy'nin de bulunduğu üst düzey Ukraynalı yetkililer, Zelenskiy'nin özel kalem müdürünün de ifade ettiği gibi Trump'la "en kısa sürede" görüşmeyi umduklarını dile getirdiler.

ABD Başkanı Donald Trump

WITKOFF'A MOSKOVA TALİMATI

Trump ayrıca, özel temsilcisi Steve Witkoff'a Moskova'da Putin ile görüşmesi talimatı verdiğini, Ukrayna'ya karşı soğuk davrandığı düşünülen JD Vance'in yakın müttefiki Dan Driscoll'a da Ukraynalı yetkililerle görüşmesi talimatı verdiğini söyledi.

Steve Witkoff

Trump, "Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savaş Bakanı Pete Hegseth ve Beyaz Saray Genelkurmay Başkanı Susie Wiles ile birlikte kaydedilen tüm ilerlemeler hakkında bilgilendirileceğim" dedi.

SEZER DOGRU

