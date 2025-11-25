Zelenskiy ile Putin görüşecek mi? Trump, Witkoff'a Moskova için talimat verdi
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy'in görüşmesini umduğunu vurgulayarak, bunun nihai bir anlaşma sonrası olabileceğini ifade etti. Trump, özel temsilcisi Steve Witkoff'a Moskova'da Putin ile görüşmesi talimatı verdiğini açıkladı.
- Donald Trump, Truth Social'da yaptığı paylaşımda, Putin ve Zelenskiy ile ancak savaşı bitirecek anlaşma nihai veya son aşamalarına geldiğinde görüşeceğini belirtti.
- Ukraynalı yetkililer, Zelenskiy dahil, Trump ile "en kısa sürede" görüşmeyi umduklarını dile getirdi.
- Trump, özel temsilcisi Steve Witkoff'a Moskova'da Putin ile, Dan Driscoll'a ise Ukraynalı yetkililerle görüşmesi talimatı verdi.
- Kaydedilen tüm ilerlemeler hakkında Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve diğer yetkililer tarafından bilgilendirileceğini ekledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social'da yaptığı paylaşımda, Putin ve Zelenskiy ile yakında görüşmeyi dört gözle beklediğini vurgulayarak, "Ancak sadece bu Savaşı sona erdirecek anlaşma nihai olduğunda veya son aşamalarına geldiğinde" ifadelerini kullandı.
Daha önce de bildirdiğimiz gibi, aralarında Zelenskiy'nin de bulunduğu üst düzey Ukraynalı yetkililer, Zelenskiy'nin özel kalem müdürünün de ifade ettiği gibi Trump'la "en kısa sürede" görüşmeyi umduklarını dile getirdiler.
WITKOFF'A MOSKOVA TALİMATI
Trump ayrıca, özel temsilcisi Steve Witkoff'a Moskova'da Putin ile görüşmesi talimatı verdiğini, Ukrayna'ya karşı soğuk davrandığı düşünülen JD Vance'in yakın müttefiki Dan Driscoll'a da Ukraynalı yetkililerle görüşmesi talimatı verdiğini söyledi.
Trump, "Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savaş Bakanı Pete Hegseth ve Beyaz Saray Genelkurmay Başkanı Susie Wiles ile birlikte kaydedilen tüm ilerlemeler hakkında bilgilendirileceğim" dedi.