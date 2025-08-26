Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Beşiktaş'tan 10 numara transfer! El Bilal Toure resmen Kartal, sözleşmede flaş detay

Beşiktaş'tan 10 numara transfer! El Bilal Toure resmen Kartal, sözleşmede flaş detay

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Beşiktaş&#039;tan 10 numara transfer! El Bilal Toure resmen Kartal, sözleşmede flaş detay
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Avrupa macerasında Konferans Ligin'de devam eden Beşiktaş, El Bilal Toure ile yeni bir transfer bombasına imza attı. Orkun Kökçü, Tammy Abraham, Ndidi gibi isimleri renklerine katan siyah beyazlılar Atalanta'nın 10 numarası 23 yaşındaki yıldızı El Bilal Toure'yu kiralık olarak kadrosuna kattı. KAP'a bildirilen sözleşmede satın alma detayı ise dikkat çekti.

Orkun Kökçü, Tammy Abraham, Ndidi ve Taylan Bulut transferleriyle ses getiren Beşiktaş, Süper Lig ve Avrupa yolculuğu için kadrodaki eksiklerini tamamlamaya devam ediyor. Siyah beyazlıların son transfer bombası El Bilal Toure oldu.

Malili futbolcu için Atalanta ile anlaşmaya varan Beşiktaş, El Bilal Toure'yu kiralık olarak renklerine bağladı. Sözleşmede satın alma detayı ise dikkat çekti.

Beşiktaş'tan 10 numara transfer! El Bilal Toure resmen Kartal, sözleşmede flaş detay - 1. Resim

SÖZLEŞMEDE SATIN ALMA DETAYI

Beşiktaş Futbol AŞ'de Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu El Bilal Toure'nin geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre kulübümüzün şarta bağlı satın alma opsiyonu bulunmaktadır." denildi.

Beşiktaş'tan 10 numara transfer! El Bilal Toure resmen Kartal, sözleşmede flaş detay - 2. Resim

17 MAÇTA 3 GOL

Bonservisi İtalya temsilcisi Atalanta takımında bulunan 23 yaşındaki santrfor, geçen sezon Almanya'nın Stuttgart takımında 17 resmi maça çıkıp 3 kez fileleri havalandırdı.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

81 ilde modern sığınaklar yapılacak! Büyükşehirlerde inşaatlar başladıİsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına Türkiye'den sert tepki 
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray Kadın Futbol Takımı yeni sezona hazırlanıyor - SporGalatasaray Kadın Futbol Takımı yeni sezona hazırlanıyorBenfica'nın hocasından Fenerbahçe maçı öncesi flaş açıklamalar! - SporBenfica'nın hocasından Fenerbahçe maçı öncesi flaş açıklamalar!Beşiktaş, Juventus'un stoperini kadrosuna katıyor! İşte Tiago Djalo’nun sözleşme süresi ve alacağı ücret - SporKartal, Juve'nin stoperini kaptı!Shakhtar Donetsk'ten Liverpool'a Isaque çalımı - SporShakhtar Donetsk'ten Liverpool'a Isaque çalımıBorussia Dortmund, Chelsea'nin genç yıldızına imza attırdı - SporBorussia Dortmund, Chelsea'nin genç yıldızına imza attırdıCadillac'ın F1 pilotları belli oldu - SporCadillac'ın F1 pilotları belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...