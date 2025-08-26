Beşiktaş'tan 10 numara transfer! El Bilal Toure resmen Kartal, sözleşmede flaş detay
Avrupa macerasında Konferans Ligin'de devam eden Beşiktaş, El Bilal Toure ile yeni bir transfer bombasına imza attı. Orkun Kökçü, Tammy Abraham, Ndidi gibi isimleri renklerine katan siyah beyazlılar Atalanta'nın 10 numarası 23 yaşındaki yıldızı El Bilal Toure'yu kiralık olarak kadrosuna kattı. KAP'a bildirilen sözleşmede satın alma detayı ise dikkat çekti.
Orkun Kökçü, Tammy Abraham, Ndidi ve Taylan Bulut transferleriyle ses getiren Beşiktaş, Süper Lig ve Avrupa yolculuğu için kadrodaki eksiklerini tamamlamaya devam ediyor. Siyah beyazlıların son transfer bombası El Bilal Toure oldu.
Malili futbolcu için Atalanta ile anlaşmaya varan Beşiktaş, El Bilal Toure'yu kiralık olarak renklerine bağladı. Sözleşmede satın alma detayı ise dikkat çekti.
SÖZLEŞMEDE SATIN ALMA DETAYI
Beşiktaş Futbol AŞ'de Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu El Bilal Toure'nin geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre kulübümüzün şarta bağlı satın alma opsiyonu bulunmaktadır." denildi.
17 MAÇTA 3 GOL
Bonservisi İtalya temsilcisi Atalanta takımında bulunan 23 yaşındaki santrfor, geçen sezon Almanya'nın Stuttgart takımında 17 resmi maça çıkıp 3 kez fileleri havalandırdı.