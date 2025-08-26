Beşiktaş'tan 10 numara transfer! El Bilal Toure resmen Kartal, sözleşmede flaş detay

Orkun Kökçü, Tammy Abraham, Ndidi ve Taylan Bulut transferleriyle ses getiren Beşiktaş, Süper Lig ve Avrupa yolculuğu için kadrodaki eksiklerini tamamlamaya devam ediyor. Siyah beyazlıların son transfer bombası El Bilal Toure oldu.

Malili futbolcu için Atalanta ile anlaşmaya varan Beşiktaş, El Bilal Toure'yu kiralık olarak renklerine bağladı. Sözleşmede satın alma detayı ise dikkat çekti.

SÖZLEŞMEDE SATIN ALMA DETAYI

Beşiktaş Futbol AŞ'de Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu El Bilal Toure'nin geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre kulübümüzün şarta bağlı satın alma opsiyonu bulunmaktadır." denildi.

17 MAÇTA 3 GOL

Bonservisi İtalya temsilcisi Atalanta takımında bulunan 23 yaşındaki santrfor, geçen sezon Almanya'nın Stuttgart takımında 17 resmi maça çıkıp 3 kez fileleri havalandırdı.