Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Tiago Djalo, Beşiktaş için İstanbul'da

Tiago Djalo, Beşiktaş için İstanbul'da

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tiago Djalo, Beşiktaş için İstanbul&#039;da
Tiago Djaló, Beşiktaş, Juventus, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş transfer çalışmalarına devam ediyor. Siyah-beyazlılar, savunmaya önemli bir takviye yaptı. Juventus forması giyen Portekizli stoper Tiago Djalo İstanbul'da.

Beşiktaş, yeni sezon öncesi defans hattını güçlendirmek için bir süredir stoper arayışındaydı. Esas mevkisi stoper olan Djalo, sol bek ve sağ bekte de görev yapabiliyor. Juventus, Beşiktaş'ın Tiago Djaló için yaptığı teklifi kabul etti. Sözleşmelerin imzalanmasına son bir adım kaldığı söylentileri gündemdeydi. 

Tiago Djalo, Beşiktaş için İstanbul'da - 1. Resim

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Beşiktaş'tan resmi açıklama geldi. Açıklamada "Profesyonel futbolcu Tiago Djalo, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bu akşam İstanbul’a gelecektir. Tiago Djalo’yu taşıyan uçak bu akşam 19.00’da İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde olacaktır." ifadeleri kullanıldı. 

Tiago Djalo, Beşiktaş için İstanbul'da - 2. Resim

Kariyeri boyunca 156 maça çıkan Portekizli stoper, 6 kere fileleri havalandırırken 2 gole de katkı sağladı.

Sağlık kontrolünde sorun çıkmaması halinde Beşiktaş'ın Djalo ile 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
AJet'in Ankara-Tiflis uçuşları 1 Ekim'de başlayacakOğlak çobanıydı, antikacı oldu! Her şey Fethiye'ye gitmekle başladı...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dortmund’tan Bellingham krizi: Aileye soyunma odası yasağı - SporDortmund’tan Bellingham krizi: Aileye soyunma odası yasağıGalatasaray'da şoke eden gelişme! Herkes KAP bekliyordu... Ve transfer iptal oldu - SporHerkes KAP bekliyordu... Ve transfer iptal olduSüper Lig kulübü zorda! Acil ödenmesi gereken 150 milyon TL var - Spor1 ayları kaldı! 150 milyon TL ödenmezse...Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş'la da anılmıştı... Lucas Vázquez'in yeni rotası belli oldu - SporAdı Fenerbahçe ve Beşiktaş'la da anılmıştı... Lucas Vázquez'in yeni rotası belli olduZeynep Sönmez Amerika Açık’ta ikinci tura çıktı - SporZeynep Sönmez Amerika Açık’ta ikinci tura çıktıSamsunspor, Ahmed Kutucu’yu kadrosuna katmak istiyor - SporSamsunspor, Ahmed Kutucu’yu kadrosuna katmak istiyor
Sonraki Haber Yükleniyor...