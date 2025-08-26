Tiago Djalo, Beşiktaş için İstanbul'da

Beşiktaş, yeni sezon öncesi defans hattını güçlendirmek için bir süredir stoper arayışındaydı. Esas mevkisi stoper olan Djalo, sol bek ve sağ bekte de görev yapabiliyor. Juventus, Beşiktaş'ın Tiago Djaló için yaptığı teklifi kabul etti. Sözleşmelerin imzalanmasına son bir adım kaldığı söylentileri gündemdeydi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Beşiktaş'tan resmi açıklama geldi. Açıklamada "Profesyonel futbolcu Tiago Djalo, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bu akşam İstanbul’a gelecektir. Tiago Djalo’yu taşıyan uçak bu akşam 19.00’da İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Kariyeri boyunca 156 maça çıkan Portekizli stoper, 6 kere fileleri havalandırırken 2 gole de katkı sağladı.

Sağlık kontrolünde sorun çıkmaması halinde Beşiktaş'ın Djalo ile 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.