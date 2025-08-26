Beşiktaş, Juventus'un stoperini kadrosuna katıyor! İşte Tiago Djalo’nun sözleşme süresi ve alacağı ücret

Beşiktaş, savunma hattına önemli bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlı kulüp, Juventus forması giyen Portekizli stoper Tiago Djalo’nun transferi için 3,5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında İtalyan ekibiyle anlaşmaya vardığını açıkladı.

Kulüpten yapılan bilgilendirmede, 25 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrolleri ve resmi sözleşme görüşmelerini tamamlamak üzere bu akşam İstanbul’a geleceği belirtildi.

Djalo’yu taşıyan uçağın saat 19.00’da İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’ne ineceği ifade edildi.

17 MAÇTA 2 GOL ATTI

2023 yılında yaşadığı çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan ve geçtiğimiz sezonu Porto’da kiralık geçiren Djalo, 17 maçta forma giyip 2 gole imza attı.

Sağlık kontrollerinde sorun çıkmaması halinde Portekizli savunmacının Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.