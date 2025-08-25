Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Beşiktaş'ın kanat borsasında yeni gözdesi! Chelase ile anlaşma tamam

Beşiktaş'ın kanat borsasında yeni gözdesi! Chelase ile anlaşma tamam

Güncelleme:
İngiliz yıldız ve Chelsea ile büyük oranda anlaşıldı ama Jadon Sancho ihtimali de göz ardı edilmiyor.

MURAD TAMER'İN HABERİ - Sol kanat transferine öncelik veren Beşiktaş'ta, Raheem Sterling ismi ağır basmaya başladı. Sassuolo'nun, Armand Lauriente için 20 milyon avroda diretmesi üzerine İngiliz yıldıza yönelen siyah beyazlılar, bu transfer için 10 milyon avroluk bütçe ayırmış durumda.

Sterling'in bonservisine sahip olan Chelsea ile pazarlıklarda büyük oranda anlaşıldı. 30 yaşındaki oyuncunun yıllık ücretinde indirime gitmesi durumunda siyah beyazlıların 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

SANCHO BEKLİYOR

Sterling'in, Beşiktaş'ta oynamaya sıcak baktığı ve transferin gerçekleşme ihtimalinin çok yüksek olduğu bildirildi. Manchester United'tan ayrılmasına neredeyse kesin gözüyle bakılan Jadon Sancho'nun transferinde de önemli gelişmeler yaşanıyor. İngiliz yıldız, 1 Eylül'e kadar gelen teklifleri değerlendireceğini, kendisiyle ilgilenen kulüplere iletti.

Beşiktaş'ın uzun süredir peşinde olduğu Sancho'nun, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takımdan teklif gelmemesi durumunda Beşiktaş'a gelebileceği öğrenildi.

ARSENAL YARAMADI

Geçen sezon Arsenal'de kiralık olarak forma giyen Sterling, çıktığı 28 maçta 1 gol ve 4 asistte kaldı ve skor düzeyinde karyerinin en kötü performansını gösterdi.

