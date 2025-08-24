Beşiktaş, Emrecan Terzi'yi Serikspor'a kiraladı

Son olarak UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda, Lausanne-Sport deplasmanında forma giyen 21 yaşındaki defans oyuncusu Emrecan Terzi, Serikspor'a kiralandı.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Serkan Emrecan Terzi’nin 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Serikspor ile anlaşmaya varılmıştır. Serkan Emrecan Terzi'ye yeni kulübünde başarılar dileriz." denildi.