Beşiktaş, Emrecan Terzi'yi Serikspor'a kiraladı
Editör: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Beşiktaş Kulübü, Emrecan Terzi'nin Trendyol 1. Lig ekiplerinden Serikspor'a kiralandığını duyurdu.
Son olarak UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda, Lausanne-Sport deplasmanında forma giyen 21 yaşındaki defans oyuncusu Emrecan Terzi, Serikspor'a kiralandı.
Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Serkan Emrecan Terzi’nin 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Serikspor ile anlaşmaya varılmıştır. Serkan Emrecan Terzi'ye yeni kulübünde başarılar dileriz." denildi.