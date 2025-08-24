Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Beşiktaş, Emrecan Terzi'yi Serikspor'a kiraladı

Beşiktaş, Emrecan Terzi'yi Serikspor'a kiraladı

Beşiktaş, Emrecan Terzi&#039;yi Serikspor&#039;a kiraladı
Spor Haberleri

 Beşiktaş Kulübü, Emrecan Terzi'nin Trendyol 1. Lig ekiplerinden Serikspor'a kiralandığını duyurdu.

Son olarak UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda, Lausanne-Sport deplasmanında forma giyen 21 yaşındaki defans oyuncusu Emrecan Terzi, Serikspor'a kiralandı.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Serkan Emrecan Terzi’nin 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Serikspor ile anlaşmaya varılmıştır. Serkan Emrecan Terzi'ye yeni kulübünde başarılar dileriz." denildi.

 

MGM, Ankara hava durumunu paylaştı: Ankara'da bugün hava nasıl olacak?
