Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Borussia Dortmund, Chelsea'nin genç yıldızına imza attırdı

Borussia Dortmund, Chelsea'nin genç yıldızına imza attırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Borussia Dortmund, Chelsea&#039;nin genç yıldızına imza attırdı
Carney Chukwuemeka, Chelsea, Dortmund, Haber
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Borussia Dortmund, Chelsea'nin 21 yaşındaki genç orta sahası Carney Chukwuemeka'yı kadrosuna kattı.

Alman ekibi Borussia Dortmund, Chelsea’den 21 yaşındaki futbolcu Carney Chukwuemeka ile 2030 yılına kadar sözleşme imzaladığını duyurdu.

Almanya Bundesliga temsilcisi Borussia Dortmund, Chelsea’den 21 yaşındaki futbolcu Carney Chukwuemeka’yı kadrosuna kattığını duyurdu. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Borussia Dortmund’da kiralık olarak geçiren İngiliz orta saha ile 2030 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Carney Chukwuemeka Dortmund'la anlaşmaya vardı - 1. Resim

Chukwuemeka, Alman ekibiyle 10’u Bundesliga, 4’ü UEFA Şampiyonlar Ligi ve 4’ü FIFA Kulüpler Dünya Kupası olmak üzere 18 maçta forma giyerken 1 gollük katkı sağladı.

Ayrıca Dortmund, Hırvat Teknik Direktör Niko Kovac’ın sözleşmesini de 2027 yılına kadar uzattığı açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İki kanser tek operasyonda temizlendi, 4 günde ayağa kalktıYeni sezon başlıyor! “Uzak Şehir”in yayın tarihi belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cadillac'ın F1 pilotları belli oldu - SporCadillac'ın F1 pilotları belli olduTiago Djalo, Beşiktaş için İstanbul'da - SporTiago Djalo, Beşiktaş için İstanbul'daDortmund’tan Bellingham krizi: Aileye soyunma odası yasağı - SporDortmund’tan Bellingham krizi: Aileye soyunma odası yasağıGalatasaray'da şoke eden gelişme! Herkes KAP bekliyordu... Ve transfer iptal oldu - SporHerkes KAP bekliyordu... Ve transfer iptal olduSüper Lig kulübü zorda! Acil ödenmesi gereken 150 milyon TL var - Spor1 ayları kaldı! 150 milyon TL ödenmezse...Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş'la da anılmıştı... Lucas Vázquez'in yeni rotası belli oldu - SporAdı Fenerbahçe ve Beşiktaş'la da anılmıştı... Lucas Vázquez'in yeni rotası belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...