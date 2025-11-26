Şükran Günü’nün geleneksel hindi affı töreni, bu yıl Donald Trump’ın sahneye çıkar çıkmaz yaptığı şaşırtıcı çıkışlarla gölgelendi. Trump, iki hindiyi affederken “İşkence kampına gönderelim” şeklindeki şakasıyla salondaki neşeli havayı bir anda gerilime dönüştürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, Şükran Günü hindisini affetme törenini kendi siyasi hesaplaşmasına dönüştürdü.

Neşeli ve sembolik bir gelenek olan etkinlik, Trump’ın sahneye çıkar çıkmaz yön değiştirdi.

Trump, törende sadece iki hindiyi affetmekle kalmadı, konuşmasını siyasi rakiplerine gönderme yaptığı, düşmanlarına hakaretler savurduğu ve izleyiciyi şaşkına çeviren çıkışlarla doldurdu.

Kalabalığın karşısında, ABD iç siyasetinde tartışması bile ağır olan “işkence kampları” üzerinden şaka yapması, törendeki neşeli havayı bir anda buz kesti.

Kalabalık bir etkinlikte konuşan Trump, rakiplerine hakaretler yağdırdı.

ABD Başkanı, tören sırasında iki hindiyi kastederek "Bazı çalışanlarım onları doğrudan El Salvador’daki Terörist Tutukevi’ne göndermek için belgeleri bile hazırlamaya başladı" dedi.

Törende söz alan Trump, Demokrat liderler Chuck Schumer ve Nancy Pelosi’yi hedef alarak "Onlara o iki hindinin adını verecektim ama onları affetmem, asla" ifadelerini kullandı. Ardından Illinois Valisi JB Pritzker’ın kilosu üzerinden hakaret etti.

Trump, Washington DC’de orduyu devreye aldığı için başkentte cinayet işlenmediğini iddia ederken, gerçek rakamların tam tersini gösterdiği ortaya çıktı.

BİDEN’I DA HEDEF ALDI: GEÇEN YILKİ AFTAN GERİ DÖNÜYORUM

Trump, konuşmasında Joe Biden’a da gönderme yaptı ve geçen yılki Şükran Günü affının “otomatik imza makinesiyle” yapıldığını söyleyerek “Geçersiz olduğuna karar verdim” dedi.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ YÜKSELİYOR

Etkinlikle aynı gün gündem ABD ve Avrupa siyasetinde de hızla değişti.

Ukrayna lideri Zelenskiy’nin Trump’ın barış planının “büyük kısmının uygulanabilir olduğunu” söylemesi dikkat çekti.

Beyaz Saray ise plana karşı çıkanların “savaştan kazanç sağlıyor olabileceğini” iddia eden bir açıklama yaptı.

Öte yandan, Trump’ın yıllardır sürdürdüğü “intikam davaları” da yargı engeline takıldı. Eski FBI Direktörü James Comey ve New York Başsavcısı Letitia James’e yönelik dosyaları taşıyan geçici savcının yetkisiz atandığı ortaya çıkınca davalar düşmüş oldu.

MAXİNE WATERS: ALÇAK BAŞKAN

Etkinliğin ardından Demokrat Kongre Üyesi Maxine Waters, Trump’ı kastederek “Bu, hepimizin Amerika Birleşik Devletleri'nin bu alçak, kirli, işe yaramaz, pis başkanına karşı direnişimizi bildirmek için düzenlenen önemli bir toplantıdır” dedi.

