İrfan Can Kahveci krizinde yeni perde! Okan Buruk'a söylediği söz ortaya çıktı

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla getirilen ancak beklenen başarıyı gösteremeyen teknik direktör Jose Mourinho, sarı-lacivertlilerle yolunu olaylı bir şekilde ayırmıştı. Portekizli ismin Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un burnunu sıktığı anlar o dönem dünyada büyük ses getirirken, gazeteci İbrahim Seten'den flaş bir iddia geldi.

"OKAN HOCA UYMA BUNA, MANYAK BU"

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'de futbolcular ile iletişiminin iyi olmadığını belirten ve birçok ismin bu nedenle takımdan koptuğunu belirten Seten, çok çarpıcı bir iddiada bulundu.

343 yayınında konuşan Seten, Portekizli teknik adamın Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un burnunu sıktığı anlara dair ilginç sözler sarf etti ve şu ifadeleri kullandı:

"Jose Mourinho'nun Okan Buruk'un burnunu sıktığı maç var ya, o maçta İrfan Can sahadan çıkarken küfrediyor. O anlar biplenerek sonra yayınlandı. Sandık ki Galatasaray'a, hakeme küfrediyor. Meğer küfrettiği Mourinho'nun kendisiymiş... Hatırlayın, Mourinho burnu sıkıyor, o arada İrfan Can kalıyor. İrfan Can Kahveci, 'Okan hoca uyma buna manyak bu' diyerek yapıyor. Çıkarken de ona küfrediyor 'alçak herif' diye..."

"FENERBAHÇE 'NENE' TRANSFERİNİ ARAŞTIRMALI"

Öte yandan sarı-lacivertlilerin Nene transferini eleştiren İbrahim Seten, "Salzburg Nene'yi 8-9 milyona vermeye razıyken Fenerbahçe neden 20 milyon euro veriyor ya? Aracı yine Devin Özek. Fenerbahçe'nin bu konuyu ivedi şekilde araştırması gerekiyor. Bununla ilgili komisyon kurulması gerektiğini düşünüyorum" dedi.