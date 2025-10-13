Türkiye ile Gürcistan'ın 8'inci randevusu: EURO 2024'te unutulmaz maç

Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeoynayacağı Gürcistan ile tarihinde 8'inci defa karşılaşacak. A Milli Futbol Takımı, 4'ü resmi, 3'ü özel olmak züere geride kalan 7 karşılaşmada 5 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi aldı. Ay-yıldızlı ekip bu maçlarda rakibine 18 gol attı, kalesinde 8 gol gördü.

Grubun ilk maçında Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te oynanan mücadeleyi milli takım 3-2 kazandı. Ay-yıldızlı ekibin golleri Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu'ndan (2) geldi.

İ LK MA Ç 2002'DE

Türkiye, Gürcistan ile ilk maçını 21 Ağustos 2002 tarihinde Trabzon'da yaptı. Milli takım, Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki özel karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Ay-yıldızlı ekip, 18'inci Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki ilk sınavında da rakibini yine Trabzon'da ağırladı. 4 Eylül 2004'te Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki karşılaşmada Fatih Tekke'nin golüyle öne geçen milliler, Asatiani'nin golüne engel olamadı ve maç 1-1 berabere bitti. 18'inci Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 30 Mart 2005'te Tiflis'te yapılan rövanş maçından ise Türkiye 5-2 galip ayrıldı. Ay-yıldızlı ekibin bu maçtaki gollerini Tolga Seyhan, Fatih Tekke (2), Koray Avcı ve Tuncay Şanlı attı.

İki ülke milli takımlarının 7 Şubat 2007'de Tiflis'teki oynadığı özel maçı ise Gürcistan 1-0 kazandı. Türkiye ile Gürcistan arasında 24 Mayıs 2012'de oynanan hazırlık maçından ise milli takım, Hamit Altıntop, Nuri Şahin ve Selçuk İnan'ın golleriyle 3-1 galip ayrıldı.

EURO 2024' TE 4 GOLL Ü M A Ç IN GAL İ B İ T Ü RK İ YE

Türkiye ile Gürcistan, geçtiğimiz yıl Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) aynı grupta yer aldı.

BVB Dortmund Stadı'nda oynanan ve büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşmayı Ay-yıldızlı ekip 3-1 kazandı.Milli Takım'ın golleri Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. Gürcistan'ın tek golünü ise Mikautadzekaydetti.