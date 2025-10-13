Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Türkiye ile Gürcistan'ın 8'inci randevusu: EURO 2024'te unutulmaz maç

Türkiye ile Gürcistan'ın 8'inci randevusu: EURO 2024'te unutulmaz maç

Türkiye ile Gürcistan&#039;ın 8&#039;inci randevusu: EURO 2024&#039;te unutulmaz maç
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 3'üncü maçında yarın konuk edeceği Gürcistan ile 8'inci defa kozlarını paylaşacak. Türkiye, söz konusu müsabakalarda 5 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi aldı. 2024 Avrupa Şampiyonası'nda aynı grupta mücadele eden iki takımın mücadelesi büyük çekişmeye sahne olmuştu.

Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeoynayacağı Gürcistan ile tarihinde 8'inci defa karşılaşacak. A Milli Futbol Takımı, 4'ü resmi, 3'ü özel olmak züere geride kalan 7 karşılaşmada 5 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi aldı. Ay-yıldızlı ekip bu maçlarda rakibine 18 gol attı, kalesinde 8 gol gördü.

Grubun ilk maçında Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te oynanan mücadeleyi milli takım 3-2 kazandı. Ay-yıldızlı ekibin golleri Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu'ndan (2) geldi.

Türkiye ile Gürcistan 8'inci randevuda: EURO 2024'te unutulmaz maç - 1. Resim

İLK MAÇ 2002'DE

Türkiye, Gürcistan ile ilk maçını 21 Ağustos 2002 tarihinde Trabzon'da yaptı. Milli takım, Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki özel karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Ay-yıldızlı ekip, 18'inci Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki ilk sınavında da rakibini yine Trabzon'da ağırladı. 4 Eylül 2004'te Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki karşılaşmada Fatih Tekke'nin golüyle öne geçen milliler, Asatiani'nin golüne engel olamadı ve maç 1-1 berabere bitti. 18'inci Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 30 Mart 2005'te Tiflis'te yapılan rövanş maçından ise Türkiye 5-2 galip ayrıldı. Ay-yıldızlı ekibin bu maçtaki gollerini Tolga Seyhan, Fatih Tekke (2), Koray Avcı ve Tuncay Şanlı attı.

Türkiye ile Gürcistan'ın 8'inci randevusu: EURO 2024'te unutulmaz maç - 2. Resim

İki ülke milli takımlarının 7 Şubat 2007'de Tiflis'teki oynadığı özel maçı ise Gürcistan 1-0 kazandı. Türkiye ile Gürcistan arasında 24 Mayıs 2012'de oynanan hazırlık maçından ise milli takım, Hamit Altıntop, Nuri Şahin ve Selçuk İnan'ın golleriyle 3-1 galip ayrıldı.

EURO 2024'TE 4 GOLLÜMAÇIN GALİBİ TÜRKİYE

Türkiye ile Gürcistan, geçtiğimiz yıl Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) aynı grupta yer aldı.

Türkiye ile Gürcistan 8'inci randevuda: EURO 2024'te unutulmaz maç - 2. Resim

BVB Dortmund Stadı'nda oynanan ve büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşmayı Ay-yıldızlı ekip 3-1 kazandı.Milli Takım'ın golleri Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. Gürcistan'ın tek golünü ise Mikautadzekaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

İsrail Meclisi'nde Donald Trump'a protesto
Bakan Yerlikaya, sosyal medya akımına katıldı: Çay bardağı elimde, tebessüm gönlümde
