Icardi'de 'yeni sözleşme' bilmecesi: Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

Galatasaray forması altında 4'üncü sezonunu geçiren ve sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitecek olan Mauro Icardi, 2 farklı transfer iddiasıyla gündem oldu.

'TORINO, ICARDI İ Ç İ N Ö N ARA Ş TIRMA YAPIYOR' İ DD İ ASI

İtalyan basınından La Stampa'nın haberine göre, Torino Kulübü, Arjantinli golcü ile ilgileniyor.Serie A ekibinin, Arjantinli futbolcu için ön araştırma yaptığı beliritldi.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre ise 32 yaşındaki futbolcunun, Torino'ya imza atma ihtimali bulunmuyor.Kulüp kaynaklarının, Icardi transferini yalanladığı aktarıldı.

"YEN İ KONTRAT BUG Ü N Ü N KONUSU DE Ğİ L"

Sarı-kırmızılılar, sakatlıktan dönen Mauro Icardi için devre arasına kadar bekleyecek. Galatasaray, Arjantinli futbolcunun sergileyeceği performansa göre ocak atında yeni sözleşme için kararını verecek.

Kulüp Başkanı Dursun Özbek, Icardi hakkındageçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Icardi'nin bu sene son senesi, bize çok büyük değerler katmış, önemli bir futbolcu. Geçtiğimiz sezonlarda çok büyük katkısı oldu. Bu sene de aynı katkıyı vereceğinden eminim. Yeni sözleşme yapılması, yapılmaması bugünün konusu değil. Sezon ortasına doğru kulübün vereceği karardır" demişti.