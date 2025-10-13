Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Icardi'de 'yeni sözleşme' bilmecesi: Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

Icardi'de 'yeni sözleşme' bilmecesi: Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Mauro Icardi, Galatasaray, Sözleşme, Transfer, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın Kasım 2024'te oynadığı Tottenham maçında geçirdiği ciddi sakatlık sonrası sezon başında sahalara dönen Mauro Icardi, fizik olarak tam anlamıyla hazır olmadığı için eleştirilerin hedefinde yer alıyor. Sarı-kırmızılı kulüp ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek dünyaca ünlü golcü futbolcuya, Başkan Dursun Özbek şimdilik kapıyı kapattı. Bunun üzerine Icardi, transfer haberleriyle adından söz ettirmeye başladı.

Galatasaray forması altında 4'üncü sezonunu geçiren ve sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitecek olan Mauro Icardi, 2 farklı transfer iddiasıyla gündem oldu.

Icardi'de 'yeni sözleşme' bilmecesi: Galatasaray'dan ayrılıyor mu? - 1. Resim

'TORINO, ICARDI İÇİN ÖN ARAŞTIRMA YAPIYOR' İDDİASI

İtalyan basınından La Stampa'nın haberine göre, Torino Kulübü, Arjantinli golcü ile ilgileniyor.Serie A ekibinin, Arjantinli futbolcu için ön araştırma yaptığı beliritldi.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre ise 32 yaşındaki futbolcunun, Torino'ya imza atma ihtimali bulunmuyor.Kulüp kaynaklarının, Icardi transferini yalanladığı aktarıldı.

"YENİ KONTRAT BUGÜNÜN KONUSU DEĞİL"

Sarı-kırmızılılar, sakatlıktan dönen Mauro Icardi için devre arasına kadar bekleyecek. Galatasaray, Arjantinli futbolcunun sergileyeceği performansa göre ocak atında yeni sözleşme için kararını verecek.

Icardi'de 'yeni sözleşme' bilmecesi: Galatasaray'dan ayrılıyor mu? - 2. Resim

Kulüp Başkanı Dursun Özbek, Icardi hakkındageçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Icardi'nin bu sene son senesi, bize çok büyük değerler katmış, önemli bir futbolcu. Geçtiğimiz sezonlarda çok büyük katkısı oldu. Bu sene de aynı katkıyı vereceğinden eminim. Yeni sözleşme yapılması, yapılmaması bugünün konusu değil. Sezon ortasına doğru kulübün vereceği karardır" demişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Erzurum'da skandal olay! Milyonlarca lira zarara uğrayan üretici Bahçeli'ye şikayette bulunacakPeter Crouch öldü mü? Ünlü futbolcunun ölüm iddialarının perde arkası merak ediliyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kocaeli'de rakip Gürcistan: Milli Takım'da son durum - SporKocaeli'de rakip Gürcistan: Milli Takım'da son durumFenerbahçe'de 11 milyon euroluk hamle: Talisca'ya Brezilya'dan sürpriz talipler - SporF.Bahçe 11 milyon euroluk yükten kurtuluyorEyüpspor'un yeni teknik direktörü belli oldu: 3 yıllık anlaşma - SporEyüpspor'un yeni teknik adamı belli oldu: 3 yıllık anlaşmaKadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci'den bir kötü haber daha - SporKadro dışı bırakılan İrfan Can'dan bir kötü haber dahaAylar sonra sahaya döndü, 1 dakikada kabusu yaşadı! Sedyeyle kenara alındı - SporAylar sonra oyuna girdi, 1 dakikada kabusu yaşadı!Milli Takım kampını terk eden Berke Özer'i bekleyen ceza: İşte Futbol Disiplin Talimatı maddesi... - SporKampı terk eden Berke'yi bekleyen ceza
Sonraki Haber Yükleniyor...