Peter Crouch öldü mü? Ünlü futbolcunun ölüm iddialarının perde arkası merak ediliyor

İngiltere'nin unutulmaz futbolcularından Peter Crouch hakkında sosyal medyada "öldü" iddiaları dolaşmaya başladı. Uzun boyu, sempatik kişiliği ve "robot dansı" gol sevinciyle tanınan Crouch'un sağlık durumuna ilişkin gerçekler gündeme geldi.

Son zamanlarda sosyal medyada eski futbolcu Peter Crouch'un hayatını kaybettiğine dair paylaşımlar gündeme geldi.

PETER CROUCH ÖLDÜ MÜ?

Peter Crouch ölmemiştir, hayattadır. Resmi kaynaklardan ya da Crouch'a yakın isimlerden öldüğüne dair doğrulayıcı herhangi bir açıklama yapılmamıştır.

İngiltere'nin unutulmaz futbolcularından Peter Crouch hakkında çıkan "öldü" iddiaları tamamen asılsızdır. Şu anda hayatta olan Peter Crouch'un sağlık durumunun iyi olduğu biliniyor.

PETER CROUCH KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Peter Crouch, 30 Ocak 1981 yılında İngiltere'nin Macclesfield kentinde doğdu. 2025 yılı itibarıyla 44 yaşında olan Crouch, 2,01 metrelik boyuyla en uzun santrforlarından biri olarak tanınıyor.

Profesyonel kariyerine 1998'de Tottenham Hotspur'da başladı. Southampton, Liverpool, Portsmouth, Stoke City ve Aston Villa gibi birçok Premier League takımında forma giydi.

2005-2010 yılları arasında İngiltere Milli Takımı'nda oynayan Crouch, 42 maçta 22 gol kaydetti. Özellikle Liverpool formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde attığı goller ve "robot dansı" olarak bilinen gol sevinciyle unutulmazlar arasına girdi. Futbolu bıraktıktan sonra televizyon yorumculuğu, podcast sunuculuğu ve spor yazarlığı yapmaya devam ediyor.