Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Peter Crouch öldü mü? Ünlü futbolcunun ölüm iddialarının perde arkası merak ediliyor

Peter Crouch öldü mü? Ünlü futbolcunun ölüm iddialarının perde arkası merak ediliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Peter Crouch öldü mü? Ünlü futbolcunun ölüm iddialarının perde arkası merak ediliyor
Futbol, İngiltere Milli Takımı, Sağlık Durumu, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Eski İngiliz futbolcu Peter Crouch hakkında sosyal medyada "öldü" iddiaları gündeme geldi. Kendine has gol sevinciyle yanınan Crouch hakkında çıkan bu haberlerin doğruluğu merak edilirken, futbolseverler ünlü ismin sağlık durumuna ilişkin resmi açıklamaları araştırılıyor.

İngiltere'nin unutulmaz futbolcularından Peter Crouch hakkında sosyal medyada "öldü" iddiaları dolaşmaya başladı. Uzun boyu, sempatik kişiliği ve "robot dansı" gol sevinciyle tanınan Crouch'un sağlık durumuna ilişkin gerçekler gündeme geldi.

Peter Crouch öldü mü? Ünlü futbolcunun ölüm iddialarının perde arkası merak ediliyor - 1. Resim

Son zamanlarda sosyal medyada eski futbolcu Peter Crouch'un hayatını kaybettiğine dair paylaşımlar gündeme geldi.

Peter Crouch öldü mü? Ünlü futbolcunun ölüm iddialarının perde arkası merak ediliyor - 2. Resim

PETER CROUCH ÖLDÜ MÜ? 

Peter Crouch ölmemiştir, hayattadır. Resmi kaynaklardan ya da Crouch'a yakın isimlerden öldüğüne dair doğrulayıcı herhangi bir açıklama yapılmamıştır. 

İngiltere'nin unutulmaz futbolcularından Peter Crouch hakkında çıkan "öldü" iddiaları tamamen asılsızdır. Şu anda hayatta olan Peter Crouch'un sağlık durumunun iyi olduğu biliniyor.

Peter Crouch öldü mü? Ünlü futbolcunun ölüm iddialarının perde arkası merak ediliyor - 3. Resim

PETER CROUCH KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Peter Crouch, 30 Ocak 1981 yılında İngiltere'nin Macclesfield kentinde doğdu. 2025 yılı itibarıyla 44 yaşında olan Crouch, 2,01 metrelik boyuyla en uzun santrforlarından biri olarak tanınıyor.

Profesyonel kariyerine 1998'de Tottenham Hotspur'da başladı. Southampton, Liverpool, Portsmouth, Stoke City ve Aston Villa gibi birçok Premier League takımında forma giydi.

Peter Crouch öldü mü? Ünlü futbolcunun ölüm iddialarının perde arkası merak ediliyor - 4. Resim

2005-2010 yılları arasında İngiltere Milli Takımı'nda oynayan Crouch, 42 maçta 22 gol kaydetti. Özellikle Liverpool formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde attığı goller ve "robot dansı" olarak bilinen gol sevinciyle unutulmazlar arasına girdi. Futbolu bıraktıktan sonra televizyon yorumculuğu, podcast sunuculuğu ve spor yazarlığı yapmaya devam ediyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Icardi'de 'yeni sözleşme' bilmecesi: Galatasaray'dan ayrılıyor mu?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
22 ayar gram altın satışı yasaklandı mı? Karara ilişkin detaylar gündemde! - Haberler22 ayar gram altın satışı yasaklandı mı? Karara ilişkin detaylar gündemde!ALES/3 geç başvuru ne zaman? Sınav tarihi belli oldu - HaberlerALES/3 geç başvuru ne zaman? Sınav tarihi belli olduErzurum’da okullar tatil mi? 14 Ekim Salı MGM hava durumu raporunu paylaştı - HaberlerErzurum’da okullar tatil mi? 14 Ekim Salı MGM hava durumu raporunu paylaştıTürkiye-Gürcistan maçında kimler eksik, oynamıyor? Muhtemel 11'ler ve maç kadrosu! - HaberlerTürkiye-Gürcistan maçında kimler eksik, oynamıyor? Muhtemel 11'ler ve maç kadrosu!Türkiye - Gürcistan maçı hakemi Radu Petrescu nereli, kaç yaşında, hangi maçları yönetti? - HaberlerTürkiye - Gürcistan maçı hakemi Radu Petrescu nereli, kaç yaşında, hangi maçları yönetti?Instagram hesabı nasıl doğrulanır? İşte mavi tik almak için gerekli şartlar - HaberlerInstagram hesabı nasıl doğrulanır? İşte mavi tik almak için gerekli şartlar
Sonraki Haber Yükleniyor...