ALES/3 geç başvuru ne zaman? Sınav tarihi belli oldu

Yüksek lisans, doktora veya akademik kadrolar için ALES sınavına girmek isteyen adaylar için yılın son oturumuna geri sayım başladı. Adaylar, geç başvuru tarihi ve sınava dair detayları araştırıyor.

ALES/3 GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

ÖSYM’nin 2025 sınav takvimine göre ALES/3 için geç başvuru tarihi 21 Ekim 2025 Salı olarak belirlendi. Bu tarihte başvuru yapacak adaylar işlemlerini 23.59’a kadar tamamlayabilecek. Geç başvuru döneminde sistem yalnızca online olarak açık olacak ve adaylardan yüzde 50 artırımlı başvuru ücreti alınacak.

Başvurular, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden veya ÖSYM’nin mobil uygulaması aracılığıyla yapılabilecek. Başvuru sırasında bilgilerini güncellemeyen adayların sınav giriş belgesi oluşturulmayacak.

ALES SINAV TARİHİ BELLİ OLDU

2025-ALES/3 sınavı 23 Kasım 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yapılırken adaylara toplam 150 dakika (2,5 saat) süre tanınıyor.

Sınavda sayısal ve sözel olmak üzere iki test yer alırken ALES puanı, yüksek lisans ve doktora başvurularının yanı sıra bazı kamu kurumlarındaki akademik kadro alımlarında da kullanılıyor.

BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

ALES/3 için normal başvuru süreci 7-14 Ekim 2025 tarihleri arasında devam edecek. Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri üzerinden ya da çevrim içi sistem aracılığıyla yapabiliyor. Başvuru işlemleri sırasında sınav ücreti yatırılmadığı takdirde başvuru geçerli sayılmayacak.

ÖSYM, başvuru sürecinde adaylara rehberlik edecek “Başvuru Kılavuzu”nu resmi internet sitesi üzerinden erişime açtı.

Kılavuzda sınavın uygulanma biçimi, değerlendirme sistemi ve geç başvuru sürecine dair tüm detaylar yer alıyor.