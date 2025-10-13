KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır? E-Devlet burs başvuru ekranı açıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın (GSB) resmi takvimiyle ilan edilen sürece göre öğrenciler, lisans, ön lisans, yüksek lisans ya da doktora programlarındaki eğitim hayatları boyunca maddi destek sağlamak amacıyla KYK burs/kredi başvurusunda bulunabilecekler. Başvuru sürecinin detayları, başvuru ekranı ve öngörülen burs miktarları da gündemde.

2025-2026 KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI BAŞLADI

2025-2026 yılı KYK burs ve kredi başvuruları, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilan edildi. Üniversite öğrencileri, belirlenen tarihler arasında e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek.

Başvuruların 13 Ekim 2025 sabahından başlayıp, 17 Ekim 2025 Cuma günü saat 23.59’a kadar devam edeceği duyuruldu.

Başvurular, tek bir form üzerinden hem burs hem krediyi kapsayacak şekilde alınıyor. Öğrenciler, başvuru ekranında eğitim bilgileri, kişisel bilgiler ve banka hesap bilgileri gibi alanları eksiksiz şekilde doldurmak zorunda.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs/kredi başvuruları yalnızca e-Devlet Kapısı üzerinden yapılır. Öğrenciler, e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra “Gençlik ve Spor Bakanlığı / Burs ve Öğrenim Kredisi Başvurusu” hizmetini seçerek ilgili başvuru ekranına ulaşabilir.

Başvuru formunda, kimlik bilgileri, öğrenim durumu, iletişim adresi, aile bilgileri ve özel durumları bildiren alanlar yer alır. Banka bilgisi ve ödeme yapılacak hesap bilgileri de formda tanımlanmalıdır. Eksik ya da hatalı bilgi veren başvurular geçersiz sayılabilir.

Başvuru tamamlandıktan sonra, Bakanlık ve ilgili kurumlar tarafından öğrencilerin beyan ettiği bilgiler doğrulanır. Uygun bulunan öğrencilere burs, diğer kriterlere uyanlara öğrenim kredisi verilir.

E-DEVLET KYK KREDİ-BURS BAŞVURU EKRANI