Stat çevresinde ele geçirildi, faciadan dönüldü! Taraftarlara satılacak ürünler mide bulandırdı

Bursa'da dün oynanan Bursaspor-Menemen FK maçına saatler kala, stadyum yakınlarında Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde büyük bir skandal ortaya çıktı.

BOZUK KÖFTE, KÜFLÜ SUCUK...

Maç günü stadyum çevresinde Büyükşehir ve Osmangazi zabıta ekipleri tarafından yapılan ani denetimde şüpheli ürünlere rastladı. Özellikle taraftar gruplarına satılacağı belirtilen köfteler üzerinde yapılan incelemelerde, ürünlerin uygun şartlarda dondurulmadığı ve kötü koku yaydığı tespit edildi. Aynı noktada bulunan sucukların ise küf tuttuğu ve insan sağlığına ciddi tehdit oluşturduğu belirlendi.

Ayrıca köftelerin iki hafta önceki maçta üretilip dondurulduğu iddia edildi.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Yetkililer, ele geçirilen ürünlerin toplu zehirlenmelere yol açabilecek düzeyde bozuk olduğunu vurguladı. Zabıta ekipleri, ürünleri imha ederken olayla ilgili sorumlular hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

Olayın ardından Bursaspor taraftarları sosyal medyada tepkilerini dile getirerek, "Sağlığımız hiçe sayıldı" yorumlarında bulundu. Bazı taraftar grupları, sosyal medyada olayın sadece ihmal değil, bilinçli bir sabotaj olabileceğini öne sürdü.

Yine sosyal medyada bazı kullanıcılar Bursaspor'un yükselişe geçmesinin, bu şekilde önüne geçilmek istendiğini ileri sürdü.

25 SEYYAR SATICI HAKKINDA İŞLEM

25 seyyar satıcı hakkında işlem yapılırken, belediye ekipleri şahıslara 2953 TL para cezası kesti.