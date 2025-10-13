Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Stat çevresinde ele geçirildi, faciadan dönüldü! Taraftarlara satılacak ürünler mide bulandırdı

Stat çevresinde ele geçirildi, faciadan dönüldü! Taraftarlara satılacak ürünler mide bulandırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Stat çevresinde ele geçirildi, faciadan dönüldü! Taraftarlara satılacak ürünler mide bulandırdı
Spor, Bursa, Bursaspor, Menemen, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursaspor-Menemen FK maçı öncesi stadyum çevresinde yapılan denetimlerde, taraftarlara satılmak istenen bozuk köfte ve küflü sucuklar ele geçirildi. 25 seyyar satıcı hakkında yasal işlem yapılırken, adeta büyük bir facianın eşiğinden dönüldü.

Bursa'da dün oynanan Bursaspor-Menemen FK maçına saatler kala, stadyum yakınlarında Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde büyük bir skandal ortaya çıktı.

BOZUK KÖFTE, KÜFLÜ SUCUK...

Maç günü stadyum çevresinde Büyükşehir ve Osmangazi zabıta ekipleri tarafından yapılan ani denetimde şüpheli ürünlere rastladı. Özellikle taraftar gruplarına satılacağı belirtilen köfteler üzerinde yapılan incelemelerde, ürünlerin uygun şartlarda dondurulmadığı ve kötü koku yaydığı tespit edildi. Aynı noktada bulunan sucukların ise küf tuttuğu ve insan sağlığına ciddi tehdit oluşturduğu belirlendi.

Ayrıca köftelerin iki hafta önceki maçta üretilip dondurulduğu iddia edildi.

Stat çevresinde ele geçirildi, faciadan dönüldü! Taraftarlara satılacak ürünler mide bulandırdı - 1. Resim

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Yetkililer, ele geçirilen ürünlerin toplu zehirlenmelere yol açabilecek düzeyde bozuk olduğunu vurguladı. Zabıta ekipleri, ürünleri imha ederken olayla ilgili sorumlular hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

Olayın ardından Bursaspor taraftarları sosyal medyada tepkilerini dile getirerek, "Sağlığımız hiçe sayıldı" yorumlarında bulundu. Bazı taraftar grupları, sosyal medyada olayın sadece ihmal değil, bilinçli bir sabotaj olabileceğini öne sürdü.

Yine sosyal medyada bazı kullanıcılar Bursaspor'un yükselişe geçmesinin, bu şekilde önüne geçilmek istendiğini ileri sürdü.

Stat çevresinde ele geçirildi, faciadan dönüldü! Taraftarlara satılacak ürünler mide bulandırdı - 2. Resim

25 SEYYAR SATICI HAKKINDA İŞLEM

25 seyyar satıcı hakkında işlem yapılırken, belediye ekipleri şahıslara 2953 TL para cezası kesti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Gümüşhane'de üretiliyor, Avrupa'ya satılıyor! Hurda musluklar zile dönüştüKYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır? E-Devlet burs başvuru ekranı açıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Adana'da akılalmaz olay! Pastaneye el bombası atıldığı anlar kamerada - 3. SayfaPastaneye el bombası atıldığı anlar kameradaŞanlıurfa'da acı kaza! Bir çocuk öldü, babası ve kardeşi yaralı - 3. SayfaŞanlıurfa'da acı kaza! Ölü ve yaralılar varNevşehir'de otomobil tarlaya uçtu! 2 ölü 1 yaralı - 3. SayfaNevşehir'de otomobil tarlaya uçtu! 2 ölü 1 yaralıHatay'da fırında patlama meydana geldi, ortalık savaş alanına döndü - 3. SayfaSokak savaş alanına döndüRize'de tır ile otomobil çarpıştı! 3 kişi hayatını kaybetti - 3. SayfaRize'de tır ile otomobil çarpıştı! 3 kişi hayatını kaybettiTaksim'de nostaljik tramvayda yangın! Vatman tam zamanında müdahale etti - 3. SayfaTaksim'de nostaljik tramvayda yangın!
Sonraki Haber Yükleniyor...