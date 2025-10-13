Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yan Yana filmi uyarlama mı, hangi filmden uyarlandı, gerçek hikaye mi? Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'in yeni filmi gündemde!

Yan Yana filmi uyarlama mı, hangi filmden uyarlandı, gerçek hikaye mi olduğu araştırılıyor. Türk sinemasında bir ilke imza atacak olan Yan Yana filmi, vizyon öncesi şimdiden büyük bir merak uyandırdı. Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit’in başrollerinde yer aldığı yapım gündemden düşmüyor.

Yan Yana filmi uyarlama mı, hangi filmden uyarlandı, gerçek hikaye mi soruları gündemde yerini aldı. Yan Yana, 2011 yılında Fransa’da büyük başarı elde eden Intouchables (Can Dostum) filminden uyarlandı. 

Yan Yana filmi uyarlama mı, hangi filmden uyarlandı, gerçek hikaye mi? Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'in yeni filmi gündemde! - 1. Resim

YAN YANA FİLMİ UYARLAMA MI, HANGİ FİLMDEN UYARLAMA?

Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit’in başrollerini paylaştığı Yan Yana sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Yan Yana filmi 2011 yapımı Fransız yapımı Intouchables’tan uyarlanarak Türkiye’ye özgü bir hikaye olarak beyaz perdeye aktarılıyor.

Orijinal film, geçirdiği bir kaza sonrası boynundan aşağısı felç olan bir adam ile ona yardımcı olan gencin dostluğunu konu alıyordu. Yan Yana, aynı temayı Türk izleyicisine uygun bir dille yenniden yorumluyor.

Yan Yana filmi uyarlama mı, hangi filmden uyarlandı, gerçek hikaye mi? Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'in yeni filmi gündemde! - 2. Resim

YAN YANA FİLMİ GERÇEK HİKAYE Mİ?

Yan Yana filmi, doğrudan gerçek bir olaydan uyarlanan orijinal Fransız hikayesine dayanırken Türk versiyonu mizahi öğelerle zenginleştirilmiş bir kurgusal anlatım olacak.

Filmde Haluk Bilginer, Refik karakterini canlandırırken Feyyaz Yiğit de onun bakıcısı Ferruh rolünü üstleniyor. Kadroda ayrıca Bige Önal ve Hatice Aslan gibi deneyimli oyuncular yer alıyor.

Yan Yana filmi uyarlama mı, hangi filmden uyarlandı, gerçek hikaye mi? Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'in yeni filmi gündemde! - 3. Resim

YAN YANA FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Yan Yana 14 Kasım 2025 tarihinde Türkiye genelinde vizyona girecek.

