Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Schengen Bölgesi'ne giriş çıkışlarda yeni dönem: Türk vatandaşları için neler değişti?

Schengen Bölgesi'ne giriş çıkışlarda yeni dönem: Türk vatandaşları için neler değişti?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Schengen Bölgesi&#039;ne giriş çıkışlarda yeni dönem: Türk vatandaşları için neler değişti?
Schengen Bölgesi, Türkiye, Parmak İzi, Sınır Güvenliği, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği, Schengen Bölgesi'ne giriş-çıkışları dijitalleştiren Elektronik Giriş-Çıkış Sistemi'ne (EES) geçti. Artık Türk vatandaşları Schengen seyahatlerinde parmak izi ve yüz taramasıyla dijital kayıt yaptıracak. Bundan sonra pasaport damgası kaldırılacak, seyahat geçmişi ve kalış süresi sistem üzerinden izlenecek. Vize süresinin aşılması anında tespit edilebilecek. 2026 baharına kadar tüm sınır noktalarında aktif olacak sistemin, sınır geçişlerinde süreyi uzatabileceği tahmin ediliyor.

Avrupa Birliği (AB), Schengen Bölgesi'ne seyahat edenlerin giriş ve çıkışlarının dijital kayıt altına alındığı Elektronik Giriş-Çıkış Sistemi'ni (EES), uygulamaya koydu.

AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre sınır yönetimini dijitalleştirmeyi amaçlayan ve kademeli şekilde 29 ülkede geçerli olacak sistemin uygulanmasına başlandı. AB’nin dış sınırlarındaki kontrollerin etkinliğini ve verimliliğini artırmayı planlayan sistem, AB üyesi ülkelere kısa süreli seyahat eden, AB vatandaşı olmayan kişilerin giriş ve çıkışlarını dijital kayda alacak.

Schengen Bölgesi'ne giriş çıkışlarda yeni dönem: Türk vatandaşları için neler değişti? - 1. Resim

Dijital kayıtlarda pasaport bilgileriyle parmak izi ve yüz görüntüleri de yer alacak. Schengen Bölgesi'nin güvenliğini artırmayı ve düzensiz göçün önlenmesine katkı sağlamayı hedefleyen yeni sistemde kişilerin izin verilen kalış sürelerine uyup uymadıklarına ilişkin gerçek zamanlı bilgi sunulacak.

10 NİSAN 2026'DAN İTİBAREN 6 AY İÇİNDE TAMAMEN FAALİYETE GEÇECEK

Kademeli uygulanacak sistem, ilk etapta belirli sınır geçiş noktalarında ve sınırlı işlevlerle kullanılacak. Sistem, 10 Nisan 2026'dan itibaren 6 ay içinde tamamen faaliyete geçecek. Sistem, yalnızca AB üyesi ülke veya İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre vatandaşı olmayan yolcular için geçerli olacak.​​​​​​​

Schengen Bölgesi'ne giriş çıkışlarda yeni dönem: Türk vatandaşları için neler değişti? - 2. Resim

TÜRK VATANDAŞLARI İÇİN NE DEĞİŞİYOR?

Bundan böyle geçerli Schengen vizesiyle seyahat eden Türk vatandaşları, sınır geçişlerinde biyometrik kayıt yaptırmak zorunda olacak. Pasaport kontrolü sırasında alınan parmak izi ve yüz görüntüsü, EES veri tabanına kaydedilecek.

Buna göre:

  • Seyahat geçmişi ve kalış süresi dijital olarak izlenecek,
  • Vize süresinin aşılması sistem tarafından gerçek zamanlı olarak tespit edilebilecek.

Söz konusu uygulama ilk etapta belirli kara, hava ve deniz sınırlarında başlatılacak ve kademeli olarak tüm Schengen geçiş noktalarına yayılacak.

Schengen Bölgesi'ne giriş çıkışlarda yeni dönem: Türk vatandaşları için neler değişti? - 3. Resim

UYGULAMANIN AMACI NE?

AB yetkililerine göre sistemin hedefi, sınır güvenliğini artırmak ve vize ihlallerini önlemek. Ancak, ilk kayıt döneminde parmak izi ve yüz tanıma işlemleri nedeniyle havaalanlarında uzun kuyruklar oluşabileceği uyarısı yapıldı.

Türkiye’den gidecek yolcular için yeni dönem şu şekilde olacak:

  • Pasaport damgası kalkıyor, dijital kayıt geliyor.
  • Parmak izi ve yüz taraması zorunlu hale geliyor.
  • Vize ihlalleri anlık izlenecek.
  • Sistem 2026 baharında tamamen aktif olacak.

Yeni sistem nedeniyle, Avrupa’ya seyahat edecek Türk vatandaşlarının, sınır geçişlerinde yeni dijital kayıt süreci için daha fazla zaman ayırmaları gerekecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Yunan basını panikte: Türkler Rafale’nin şifrelerini çözdü!Yozgat'ta okular tatil mi? Gözler Yozgat Valiliği'ne çevrildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Umutcan ve Melisa kardeşler vahşice katledilmişti! Katilin cezası belli oldu - GündemTürkiye'nin konuştuğu davada karar çıktı!Bülent Arınç'tan sürpriz çıkış: Gönüllü yoksa İmralı'ya gider, Öcalan'la görüşürüm - Gündem"Gönüllü yoksa Öcalan'la görüşürüm"Garsonluktan örgüt liderliğine! Onur Yılmaz ve çetesi, borsada küçük yatırımcıyı böyle kandırmış - GündemYatırımcıyı kandırıp milyonları ceplemişler!25 ilde 'siber suç' operasyonu! 274 şüpheli yakalandı - Gündem25 ilde 'siber suç' operasyonu! 274 şüpheli yakalandıSıcaklık düşüyor, kar ve sağanak geliyor! Meteoroloji'den 9 kente sarı kodlu uyarı - GündemSıcaklık düşüyor, kar ve sağanak geliyorAnkaralılar dikkat! Trafiğe kapanan yollar açıklandı - GündemAnkaralılar dikkat! Trafiğe kapanan yollar belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...