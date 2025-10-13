Schengen Bölgesi'ne giriş çıkışlarda yeni dönem: Türk vatandaşları için neler değişti?

Avrupa Birliği (AB), Schengen Bölgesi'ne seyahat edenlerin giriş ve çıkışlarının dijital kayıt altına alındığı Elektronik Giriş-Çıkış Sistemi'ni (EES), uygulamaya koydu.

AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre sınır yönetimini dijitalleştirmeyi amaçlayan ve kademeli şekilde 29 ülkede geçerli olacak sistemin uygulanmasına başlandı. AB’nin dış sınırlarındaki kontrollerin etkinliğini ve verimliliğini artırmayı planlayan sistem, AB üyesi ülkelere kısa süreli seyahat eden, AB vatandaşı olmayan kişilerin giriş ve çıkışlarını dijital kayda alacak.

Dijital kayıtlarda pasaport bilgileriyle parmak izi ve yüz görüntüleri de yer alacak. Schengen Bölgesi'nin güvenliğini artırmayı ve düzensiz göçün önlenmesine katkı sağlamayı hedefleyen yeni sistemde kişilerin izin verilen kalış sürelerine uyup uymadıklarına ilişkin gerçek zamanlı bilgi sunulacak.

10 NİSAN 2026'DAN İTİBAREN 6 AY İÇİNDE TAMAMEN FAALİYETE GEÇECEK

Kademeli uygulanacak sistem, ilk etapta belirli sınır geçiş noktalarında ve sınırlı işlevlerle kullanılacak. Sistem, 10 Nisan 2026'dan itibaren 6 ay içinde tamamen faaliyete geçecek. Sistem, yalnızca AB üyesi ülke veya İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre vatandaşı olmayan yolcular için geçerli olacak.​​​​​​​

TÜRK VATANDAŞLARI İÇİN NE DEĞİŞİYOR?

Bundan böyle geçerli Schengen vizesiyle seyahat eden Türk vatandaşları, sınır geçişlerinde biyometrik kayıt yaptırmak zorunda olacak. Pasaport kontrolü sırasında alınan parmak izi ve yüz görüntüsü, EES veri tabanına kaydedilecek.

Buna göre:

Seyahat geçmişi ve kalış süresi dijital olarak izlenecek,

Vize süresinin aşılması sistem tarafından gerçek zamanlı olarak tespit edilebilecek.

Söz konusu uygulama ilk etapta belirli kara, hava ve deniz sınırlarında başlatılacak ve kademeli olarak tüm Schengen geçiş noktalarına yayılacak.

UYGULAMANIN AMACI NE?

AB yetkililerine göre sistemin hedefi, sınır güvenliğini artırmak ve vize ihlallerini önlemek. Ancak, ilk kayıt döneminde parmak izi ve yüz tanıma işlemleri nedeniyle havaalanlarında uzun kuyruklar oluşabileceği uyarısı yapıldı.

Türkiye’den gidecek yolcular için yeni dönem şu şekilde olacak:

Pasaport damgası kalkıyor, dijital kayıt geliyor.

Parmak izi ve yüz taraması zorunlu hale geliyor.

Vize ihlalleri anlık izlenecek.

Sistem 2026 baharında tamamen aktif olacak.

Yeni sistem nedeniyle, Avrupa’ya seyahat edecek Türk vatandaşlarının, sınır geçişlerinde yeni dijital kayıt süreci için daha fazla zaman ayırmaları gerekecek.