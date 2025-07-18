26 AB ülkesinde geçerli olacak! Türk vatandaşlarına Schengen vizesi kolaylığı Avrupa Birliği Komisyonu tarafından duyuruldu

Avrupa Birliği Komisyonu, Türk vatandaşlarını sevindirecek önemli bir karara imza attı. Türkiye'de ikamet eden ve AB ülkelerine kısa süreli seyahat planlayan Türk vatandaşları için Schengen vizesi başvurularında yeni bir kolaylık süreci başlatıldı. İşte Türk vatandaşlarına Schengen vizesi kolaylığı için şartlar ve detaylar...

15 Temmuz 2025’te Brüksel’de duyurulan ve C(2025) 4694 numaralı kararla resmileşen yeni düzenleme, daha önce Schengen vizesi almış ve kurallara uygun kullanmış başvuru sahiplerine aşamalı olarak çok girişli vize verilmesini öngörüyor.

SCHENGEN VİZESİ ALMAK ARTIK DAHA KOLAY

Avrupa Komisyonu’nun yayımladığı karara göre Türkiye’de ikamet eden Türk vatandaşları, daha önceki vizelerini yasalara uygun biçimde kullanmış olmaları halinde, başvurularında aşamalı olarak daha uzun süreli çok girişli vize alma hakkına sahip olacak.

Düşük göç riski taşıyan güvenilir başvuru sahiplerinin işlemlerini kolaylaştırmak ve AB ülkelerinin konsolosluklarındaki yoğunluğu azaltmak amacıyla alınan yeni karar Türk vatandaşlarının yüzünü güldürdü.

AŞAMALI SCHENGEN VİZE SİSTEMİ NASIL İŞLEYECEK?

Yeni sistemde, önceki vizelerini sorunsuz kullanan başvuru sahiplerine çok girişli vizeler verilecek:

6 Aylık Vize: Önceki vizesi sona erdikten sonraki 1 yıl içinde başvuru yapanlara verilecek.

1 Yıllık Vize: Daha önce alınmış ve 6 ay geçerliliği olan bir vizenin bitimini takiben 2 yıl içinde başvuru yapılması halinde geçerli olacak.

3 Yıllık Vize: Önceki 1 yıllık vizenin sona ermesinden itibaren 2 yıl içinde başvuranlara verilecek.

5 Yıllık Vize: 3 yıllık bir vizenin yasal olarak kullanılmış olması ve bu vizenin sona ermesinden itibaren 2 yıl içinde başvurulması durumunda alınabilecek.

Pasaport süresi vizeden kısa ise, vize geçerliliği pasaport bitim tarihinden 3 ay önceye kadar sınırlandırılacak.

YENİ SİSTEM KİMLERİ KAPSAMIYOR?

Yeni düzenleme, yalnızca Türk vatandaşlarını kapsıyor. Mesleki sebeplerle vize başvurusu yapan kamyon veya tır şoförleri ile Türkiye’de yaşayan ancak farklı ülke vatandaşı olan üçüncü ülke vatandaşları bu kolaylıklardan yararlanamayacak.

Belirtilen bu gruplar için mevcut Schengen Vize Kanunu’nun standart prosedürleri uygulanmaya devam edecek.

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HANGİ ÜLKELERDE GEÇERLİ OLACAK?

Türk vatandaşlarına Schengen vizesi kolaylığı 26 Avrupa ülkesinde geçerli olacak:

Belçika, Bulgaristan, Çekya, Almanya, Estonya, Yunanistan, İspanya, Fransa, Hırvatistan, İtalya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Hollanda, Avusturya, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Finlandiya ve İsveç.

İsviçre, Norveç ve Lihtenştayn gibi Schengen bölgesine dahil olan ama AB üyesi olmayan bazı ülkeler ise bu uygulamaya henüz dahil edilmedi. Danimarka da yeni düzenlemeyi ulusal hukukunda değerlendirecek.

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VİZE KOMİSYONU DÜZENLİ TAKİPTE OLACAK

Yeni kararın hayata geçirilmesinin ardından yerel Schengen iş birliği çerçevesinde uygulamanın etkileri düzenli olarak değerlendirilecek. Gerekli görülmesi halinde uyarlamalara gidilecek.

Ayrıca Avrupa Komisyonu sistemin kötüye kullanımını önlemek amacıyla seyahat acenteleriyle yapılan sahtecilik ve insan kaçakçılığı gibi konularda da Türk makamlarıyla yakın iş birliği içinde olacak.