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Fenerbahçe'de 'vize' krizi! Yeni transfer kampa gidemedi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Senagalli futbolcu Abdou Aziz Fall, Schengen vizesi olmadığı için takımının Portekiz kampına gidemedi.

Süper Lig ekibi Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Portekiz'de devam edecek. Teknik direktör Jose Mourinho liderliğindeki sarı-lacivertlilerin kamp kadrosu belli oldu, takım Portekiz'e uçtu. 

Bu süreçte ise beklenmedik bir gelişme yaşandı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde 5 yıllık sözleşme imzaladığı Senagalli futbolcu Abdou Aziz Fall vize engeline takıldı. 18 yaşındaki orta saha oyuncusu kampa gidemedi.

Sarı lacivertliler, genç yıldızın transferini geçtiğimiz günlerde şu sözlerle açıklamıştı:

"Kulübümüz, Senegal’in Essamaye kulübünde forma giyen Abdou Aziz Fall’un transferi için oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya varmıştır. 5 yıllık sözleşmeye imza atan oyuncumuza sarı lacivertli forma altında başarılar dileriz."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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