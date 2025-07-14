Fenerbahçe'de 'vize' krizi! Yeni transfer kampa gidemedi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Senagalli futbolcu Abdou Aziz Fall, Schengen vizesi olmadığı için takımının Portekiz kampına gidemedi.

Süper Lig ekibi Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Portekiz'de devam edecek. Teknik direktör Jose Mourinho liderliğindeki sarı-lacivertlilerin kamp kadrosu belli oldu, takım Portekiz'e uçtu.

Bu süreçte ise beklenmedik bir gelişme yaşandı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde 5 yıllık sözleşme imzaladığı Senagalli futbolcu Abdou Aziz Fall vize engeline takıldı. 18 yaşındaki orta saha oyuncusu kampa gidemedi.

Sarı lacivertliler, genç yıldızın transferini geçtiğimiz günlerde şu sözlerle açıklamıştı: