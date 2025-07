Miguel Crespo'dan Galatasaray itirafı! "O golden sonra..."

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen, şimdilerde ise Başakşehir'de top koşturan Miguel Crespo, sarı-lacivertli formayı giydiği dönemde Galatasaray'a attığın golün kariyerinde büyük bir anlam taşıdığını belirterek, "O andan itibaren herkes beni gerçek bir futbolcu olarak görmeye başladı" dedi.

Başakşehir'de ikinci sezonuna başlayacak 28 yaşındaki Portekizli futbolcu Miguel Crespo, Avusturya'da gerçekleştirilen kampta kariyerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

2021'de ülkesinin Estoril takımından Fenerbahçe'ye transferinin kariyerindeki en gururlu an olduğunu dile getiren Portekizli oyuncu, "Kariyerindeki kırılma anın neydi?" sorusuna şöyle cevap verdi:

"Kariyerimde 3 kırılma anı var. Biri profesyonel futbolcu olduğum gün. İkincisi Estoril'de hocam Bruno Pinheiro bana çok yardımcı oldu. Geçirdiğim harika sezon sayesinde Fenerbahçe'ye transfer oldum. Üçüncüsü ise Fenerbahçe formasıyla Galatasaray'a attığım gol. Dürüst olmalıyım ki o andan itibaren insanlar beni sıradan değil de gerçek bir futbolcu olarak görmeye başladı. O golün bana ciddi katkısı oldu. Fenerbahçe'de çok iyi bir iş ortaya koydum. O golden sonra insanlar bana gerçekten saygı göstermeye başladı."

"ARDA'YA FORMASINI VERMESİ ÇOK GÜZEL BİR MESAJ"

Real Madrid'deki 13 yıllık kariyerini sonlandıran idolü Luka Modric'in Arda Güler'e 10 numaralı formasını hediye etmesinin önemli bir mesaj olduğunu belirten Miguel Crespo, "Bu çok güzel bir mesaj. Luka Modric'in Arda'ya formasını vermesi ve 'Bundan sonrası sende' demesi, Arda'ya çok büyük görev düştüğü anlamına geliyor. En iyisini yapmak zorunda. Arda her zaman çok çalışkan ve kibar bir çocuktu. O yaşlarda tecrübeli insanlardan bir şeyler öğrenmeniz ve onları dinlemeniz çok önemli. Arda, Fenerbahçe'de beraber oynadığımız dönemde her zaman böyle bir insan olmuştur. Onun için her zaman en iyisini diliyorum. Umarım bütün hedeflerine ulaşır ve olabildiğince iyi bir futbolcu olur" ifadelerini kullandı.

Portekizli futbolcu, "Arda, Real Madrid'in yeni Modric'i olabilir mi?" sorusuna ise "İnşallah" cevabını verdi.

"ULAŞAMADIĞIM TEK HEDEF MİLLİ TAKIM"

Miguel Crespo, kariyerine başlarken koyduğu hedeflerden sadece milli takımda forma giymeyi gerçekleştiremediğini söyledi.

Profesyonel olduktan sonra her zaman en üst seviyede oynamaya çalıştığının altını çizen Crespo, "Her zaman hedefim bu oldu ancak maalesef ülkemde buna ulaşamadım. Ülkemde çok üst düzey takımlarda oynayamadım. Daha iyi takımlarda forma giyme şansını Türkiye'de buldum. Avrupa kupalarında oynadım. Dünyanın en iyi takımına (Real Madrid) karşı forma giydim. Ulaşamadığım tek hedef milli takım ancak bunu anlayabiliyorum. Bu çok zor. Dünyanın en iyi takımında oynayan çok kaliteli oyuncularımız var. Belki de daha fazla çalışmalıyım. Bilmiyorum. Ulaşamadığım tek hedef bu" değerlendirmesinde bulundu.