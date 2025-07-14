Lamine Yamal'ın doğum günü skandala dönüştü! 'Cüce' iddiası gündemde

Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, 18'inci yaş günü kutlaması ile gündem oldu. İspanyol oyuncunun, 'eğlence' amacıyla profesyonel 'cüce' bireyleri sahneye çıkardığı iddia edildi. İspanya’da bir engelli derneği, bu iddialar nedeniyle oyuncuya yasal işlem başlatmaya hazırlandıklarını açıkladı.

İspanyol devi Barcelona'nın dünyaca ünlü oyuncusu Lamine Yamal, 18'inci yaş gününü kutladı. Dünya futbolunun en büyük yetenekleri arasında gösterilen futbolcu, 18'inci yaşına çok özel bir partiyle girdi.

200 DAVETLİ VAR, TELEFON YASAK

Yamal'ın doğum günü partisine, aralarında birçok dünya yıldızı futbolcunun da bulunduğu yaklaşık 200 kişi davetliydi. Telefonun yasak olduğu etkinlikte sadece organizasyon dahilinde görüntü alındı.

Ancak İspanyol medyasında yer alan haberler, Yamal'ın eğlencesine gölge düşürdü. İddialara göre; görkemli doğum günü partisinde 'cüce' bireyler eğlence amaçlı çalıştırıldı.

YASAL SORUŞTURMA BAŞLATILACAK

Yaşananlardan sonra İspanya'da bulunan bir engelliler derneği, yasal işlem başlatılacağını duyurdu. Yasal ve sosyal tüm adımların atılacağı vurgulanan açıklamada, Yamal'a "aşağılama ve cüceleri nesnelleştirme" suçlaması yapıldı.

Yamal ise derneğin açıklamasına ve iddialara henüz bir cevap vermedi.