Barcelona'dan Leao bombası! Araujo takası masada

Katalan devi Barcelona, Rafael Leao'yu transfer etmek için Ronald Araujo’yu gözden çıkardı. Ancak Milan yalnızca nakit teklifi değerlendiriyor.

Serie A devi Milan'da forma giyen Rafael Leao için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi. Mundo Deportivo'ya göre, Barcelona, yıldız hücumcuyu kadrosuna katmak için Ronald Araujo'yu takasta kullanmak istiyor.

100 MİLYON EURO İSTENİYOR

Ancak Milan cephesi Leao yalnızca 100 milyon euro bonservisle satmak istiyor. Daha önce Bayern Münih'den Kim Min-jae ve Goretzka gibi yıldız isimlerin bulunduğu takas teklifini geri çeviren Milan yönetiminin Barcelona'ya sıcak baktığı iddia edildi.

2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Leao, geçtiğimiz sezon 50 maçta 12 gol, 13 asist kaydetti.