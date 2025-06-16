Al Shabab'da devam edip etmeyeceği merak ediliyordu! Fatih Terim'in akıbeti belli oldu
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab'da Fatih Terim defteri kapandı. Tecrübeli teknik direktör gelecek sezonda takımın başında yer almayacak.
2024 yılının Aralık ayında Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab'ın başına geçen Fatih Terim yolun sonuna geldi.
HT Spor'da yer alan habere göre Fatih Terim gelecek sezon Al Shabab'ın teknik direktörlüğü koltuğunda oturmayacak.
23 MAÇTA 1.74'LÜK PUAN ORTALAMASI
Suudi Arabistan'a gidişi büyük ses getiren Fatih Terim, Al Shabab'ın teknik direktörü olarak çıktığı 23 maçta 1.74'lük puan ortalaması tutturmuştu.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Mahmut Ekinci