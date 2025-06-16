Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Al Shabab'da devam edip etmeyeceği merak ediliyordu! Fatih Terim'in akıbeti belli oldu

Al Shabab'da devam edip etmeyeceği merak ediliyordu! Fatih Terim'in akıbeti belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Al Shabab&#039;da devam edip etmeyeceği merak ediliyordu! Fatih Terim&#039;in akıbeti belli oldu
Fatih Terim, Suudi Arabistan, Teknik Direktör, Futbol, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab'da Fatih Terim defteri kapandı. Tecrübeli teknik direktör gelecek sezonda takımın başında yer almayacak.

2024 yılının Aralık ayında Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab'ın başına geçen Fatih Terim yolun sonuna geldi.

HT Spor'da yer alan habere göre Fatih Terim gelecek sezon Al Shabab'ın teknik direktörlüğü koltuğunda oturmayacak.

Al Shabab'da devam edip etmeyeceği merak ediliyordu! Fatih Terim'in akıbeti belli oldu - 1. Resim

23 MAÇTA 1.74'LÜK PUAN ORTALAMASI

Suudi Arabistan'a gidişi büyük ses getiren Fatih Terim, Al Shabab'ın teknik direktörü olarak çıktığı 23 maçta 1.74'lük puan ortalaması tutturmuştu.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

20 gün önce satın aldı! Hiç kullanmadığı araca, 800 kilometre öteden ceza geldiRusya, barış görüşmelerinde verdiği sözü tuttu! 60 bin 60 askerin cesedi teslim edildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sergen Yalçın, Süper Lig'e geri dönüyor! Sürpriz isim devrede - SporSergen Yalçın, Süper Lig'e geri dönüyorAbdülkadir Ömür, Süper Lig'e dönüyor! Resmi teklifler var - SporAbdülkadir Ömür, Süper Lig'e dönüyorBeşiktaş 6 milyonluk yükten kurtuluyor! Immobile'ye yol göründü - SporImmobile'ye yol göründüGalatasaray'ın hedefinde Uğurcan Çakır var! İkna turu başlıyor - SporGalatasaray'ın hedefinde Uğurcan Çakır varRonaldo krizi Fenerbahçe'ye yaradı! Yönetim hemen harekete geçti - SporRonaldo krizi Fenerbahçe'ye yaradıİsrailli futbolcu Süper Lig ekibini karıştırdı! Taraftar ikiye bölündü - Sporİsrailli futbolcu Süper Lig ekibini karıştırdı
Sonraki Haber Yükleniyor...