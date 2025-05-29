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Fatih Terim'den Muslera'ya veda mesajı: "Her şey için teşekkürler, evlat!"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fatih Terim&#039;den Muslera&#039;ya veda mesajı: &quot;Her şey için teşekkürler, evlat!&quot;
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fatih Terim, Galatasaray’ın efsane kalecisi Fernando Muslera’ya sosyal medyadan duygusal bir mesajla veda etti. Terim, "Galatasaray’ın tarihine ismini kazıdın, hep hatırlanacaksın" dedi.

Teknik Direktör Fatih Terim, Galatasaray'ın14 yıldır kalesini koruyan ve yarın oynayacağı Başakşehir maçıyla birlikte sarı-kırmızılı takımdan ayrılacak olan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera için veda mesajı yayımladı.

Fatih Terim'den Muslera'ya veda mesajı:

Terim paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Temmuz 2011'de 20'li yaşlarının ilk yarısını henüz geçmiş, genç bir delikanlıydın Florya'ya ilk adım attığında. Aradan geçen onca zaman, 14 yıl… Dile bile kolay değil bazen ama yaşanan tüm duygular, hayatın akışı içinde sizi daha da yaklaştırır birbirinize.14 yılda bir aile babası oldun, ailemin bir parçası oldun, torunlarımın idolü oldun, en önemlisi büyük Galatasaray ailesine yakışan bir kaptan oldun. Galatasaray'ın 120 yıllık tarihinin en özel yerine kazıdığın ismin, yüz yıllar boyunca hep orada kalacak, Türkiye ve Galatasaray için yaptıkların hep hatırlanacak. Sevgi, tüm mesafeleri eritir. Yeni hayatında atacağın her adımda bunu hissedeceksin. Her şey için teşekkürler, evlat!"

Fatih Terim'den Muslera'ya veda mesajı:

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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