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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a karşılama! Muslera ve Barış Alper ile samimi diyalog

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı Dolmabahçe'de ağırladı. Muslera'nın eldiven hediyesi ve Barış Alper Yılmaz ile yaşanan esprili diyalog güne damga vurdu.

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuğu oldu.

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen kabulde, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, futbolcular ve teknik heyet, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a karşılama! Muslera ve Barış Alper ile samimi diyalog - 1. Resim

Başkan Dursun Özbek ve beraberindeki heyet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şampiyonluk kupası ve Galatasaray formasını takdim etti. Futbolcu Barış Alper Yılmaz, Erdoğan'a isminin yazılı olduğu forma hediye ederken, Muslera ise eldivenlerini armağan etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a karşılama! Muslera ve Barış Alper ile samimi diyalog - 2. Resim

Erdoğan'ın, Muslera'dan aldığı eldiven hediyesine esprili bir şekilde "Kalecilik mi yapacağım?" demesi salonda gülümsemelere yol açtı. Muslera ise "Çok iyi oyuncusun, biz gördük" diyerek Erdoğan'a cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a karşılama! Muslera ve Barış Alper ile samimi diyalog - 3. Resim

"GİDİYOR MU?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Alper Yılmaz'ı işaret ederek, "Bu gidiyor mu?" diye sorunca, Başkan Dursun Özbek, "Yok yok, burada nereye gidiyor?" diyerek sıcak bir diyalog yaşanmasını sağladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a karşılama! Muslera ve Barış Alper ile samimi diyalog - 4. Resim

Ziyarette, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu. Galatasaray heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek günün anısına toplu fotoğraf çektirdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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