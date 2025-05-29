Muslera'ya veda eden Galatasaray'da taraftardan Emiliano Martinez'e çağrı: "Come to Galatasaray"

Galatasaray'ın Muslera'ya veda paylaşımına Aston Villa'nın kalecisi Emiliano Martinez'in yaptığı yorum, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. Taraftarlar sosyal medyada yıldız isme mesaj yağdırdı.

Fernando Muslera, 2011 yılından bu yana koruduğu Galatasaray kalesine veda etti. Sarı-kırmızılı kulüp, efsane kalecisi için duygusal bir paylaşım yaparken, beklenmedik bir ismi harekete geçirdi.

Aston Villa'nın kalecisi Emiliano Martinez, Galatasaray'ın Muslera için yaptığı paylaşımın altına "Crack" (Olağanüstü yetenekli) yorumunu bıraktı.

COME TO GALATASARAY

Galatasaraylı taraftarlar, sosyal medyada "Come to Galatasaray" çağrısı yaparak, 32 yaşındaki Arjantinli file bekçisinin muhtemel transferi için adeta kampanya başlattı.

Emiliano Martinez'in Aston Villa ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro olarak gösteriliyor.

32 yaşındaki kaleci, bu sezon Aston Villa formasıyla toplam 53 karşılaşmada görev yaptı. Martinez bu maçlarda 61 gole engel olamazken, 16 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.