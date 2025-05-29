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Rafa Silva, Galatasaray yolunda mı? Serdal Adalı'nın ilk açıklaması bomba

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray-Rafa Silva iddialarına dair ilk kez konuştu, sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Önümüzdeki sezona iddialı başlamak için kadrolarını yıldız isimlerle güçlendirmek isteyen ekipler harekete geçti. Süper Lig'in büyük kulüpleri flaş transferlerle yaz dönemine damga vurmak isterken, son günlerin en çok konuşulan ikilisi ise "Galatasaray-Rafa Silva" oldu.

Son günlerde basında çıkan "Rafa Silva, Galatasaray yolunda" şeklindeki transfer haberlerine ilişkin Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ilk kez konuştu.

"ANCA FORMASINI ALIR"

Orta Çizgi'nin haberine göre; taraftarlara imza verdiği görülen Serdal Adalı, "Galatasaray, Rafa Silva'nın anca formasını alır. Sizler de gidip forma alın" ifadelerini kullandı. 

Başkan Adalı'nın Rafa Silva-Galatasaray iddialarıyla ilgili bu sözleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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