Süper Lig'de Selçuk İnan sürprizi! Kocaelispor'dan resmi teklif
Trendyol 1'inci Lig’de şampiyon olarak 16 yıllık Süper Lig hasretine son veren Kocaelispor'da teknik direktör belirsizliği sona eriyor. Yeşil-siyahlı kulübün, son olarak Gaziantep FK'yı çalıştıran Selçuk İnan'a teklifte bulunduğu ortaya çıktı.
Uzun yıllar Galatasaray formasını giydikten sonra 2020'da kramponlarını asma kararı alan Selçuk İnan, 2022'de teknik direktörlük kariyerine adım atmıştı.
2022-2023 sezonunda 4 ay Kasımpaşa'nın teknik patronu olan İnan, Mart 2024'te Gaziantep FK'yı çalıştırmaya başlamıştı. Kırmızı-siyahlılarda 428 gün boyunca görev alan tecrübeli futbol adamı, 10 Mayıs'ta görevinden ayrılmıştı.
"KAN DEĞİŞİKLİĞİNİN DOĞRU OLACAĞI GÖRÜŞÜNÜ PAYLAŞTI"
Gaziantep FK Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:
"Yaklaşık 1.5 sezondur teknik direktörlük görevini başarıyla üstlenen Sayın Selçuk İnan ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır. Futbolculuk kariyerinde Türk futboluna unutulmaz anlar yaşatan, hırsı ve karakteriyle örnek olan Selçuk İnan, kulübümüze duyduğu derin bağlılık ve mesleki sorumluluğu gereği, takımın geleceği için kan değişikliğinin doğru olacağı görüşünü paylaşmıştır. Bu vesileyle, kulübümüze kattığı değer, saha ve saha dışında gösterdiği liderlik için Sayın Selçuk İnan ve değerli teknik ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde sonsuz başarılar dileriz."
SELÇUK İNAN ADIM ADIM KOCAELİSPOR'A
40 yaşındaki antrenör, Gaziantep FK kariyeri sonrası yeni sezonda başka bir Süper Lig kulübünü çalıştırmaya hazırlanıyor.
Sports Digitale'in haberine göre; Trendyol 1'inci Lig’de şampiyon olan Kocaelispor, teknik direktörlük görevi için Selçuk İnan'a resmi teklifte bulundu.