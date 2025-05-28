Süper Lig'de Selçuk İnan sürprizi! Kocaelispor'dan resmi teklif

Uzun yıllar Galatasaray formasını giydikten sonra 2020'da kramponlarını asma kararı alan Selçuk İnan, 2022'de teknik direktörlük kariyerine adım atmıştı.

2022-2023 sezonunda 4 ay Kasımpaşa'nın teknik patronu olan İnan, Mart 2024'te Gaziantep FK'yı çalıştırmaya başlamıştı. Kırmızı-siyahlılarda 428 gün boyunca görev alan tecrübeli futbol adamı, 10 Mayıs'ta görevinden ayrılmıştı.

Gaziantep FK Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Yaklaşık 1.5 sezondur teknik direktörlük görevini başarıyla üstlenen Sayın Selçuk İnan ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır. Futbolculuk kariyerinde Türk futboluna unutulmaz anlar yaşatan, hırsı ve karakteriyle örnek olan Selçuk İnan, kulübümüze duyduğu derin bağlılık ve mesleki sorumluluğu gereği, takımın geleceği için kan değişikliğinin doğru olacağı görüşünü paylaşmıştır. Bu vesileyle, kulübümüze kattığı değer, saha ve saha dışında gösterdiği liderlik için Sayın Selçuk İnan ve değerli teknik ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde sonsuz başarılar dileriz."