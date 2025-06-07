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Aslan'a 1,94'lük dev! G.Saray Milan'ın stoperi Strahinja Pavlovic'in peşinde 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Aslan&#039;a 1,94&#039;lük dev! G.Saray Milan&#039;ın stoperi Strahinja Pavlovic&#039;in peşinde 
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Milan'da oynayan stoper Strahinja Pavlovic'i kadrosuna katmak için temasa geçti. 1,94'lük dev, Şampiyonlar ligi için Galatasaray'a sıcak bakıyor.

Galatasaray, Milan'da oynayan stoper Strahinja Pavlovic'in peşinde. 24 yaşındaki futbolcu için Çizme ekibiyle temasa geçen sarı kırmızılılar savunma hattını güçlendirmeyi hedefliyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN SICAK BAKIYOR

 İtalyan kulübü önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında yer alamayacak. Pavlovic'in Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek için Galatasaray'da oynamaya sıcak baktığı belirtildi. Pavlovic, oyun formasyonunda hem 3'lü hem de 4'lü sistemde yer alabiliyor. Sırp stoper, 4'lü savunma düzeninde sol stoper oynarken, 3'lü sistemde de merkezde forma giyebiliyor. Geçtiğimiz ara transfer döneminde de gündeme gelen oyuncu için Okan Buruk olumlu rapor vermişti.

HAVA TOPLARINA HÂKİM

Strahinja Pavlovic, hava toplarındaki hâkimiyetiyle öne çıkıyor. 1.94 metre boyundaki Pavlovic, kulüp kariyerinde attığı 11 golün 7’sini kafa ile kaydetti. Pavlovic, Milan’da da bu sezon Serie A’da 24 maçta, maç başına 1.9’luk hava topu kapma ortalaması tutturdu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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