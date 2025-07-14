796 bebek cesedi kanalizasyona atılmış! Katolik Kilisesi'nden kan donduran skandal

İrlanda’da dehşete düşüren gerçek gün yüzüne çıkıyor. Katolik Kilisesi’ne bağlı bir anne ve bebek yurdunda, fosseptik çukuruna gömülen 796 bebeğin kalıntıları kazılarla çıkarılacak.

İrlanda'nın batısındaki Tuam kasabasında, Katolik Kilisesi’ne bağlı bir anne ve bebek evinin bahçesinde gömülü olduğu belirlenen 796 bebeğin kalıntıları için kazı çalışmaları başlıyor.

Yıllar boyunca işaretsiz bir fosseptik çukurunda bırakılan bebek kalıntıları ilk kez resmi olarak çıkarılacak.

Yetkililer, kimlik tespiti yaparak uygun şekilde defnetmeyi planladı. Kazı çalışmalarının iki yıl süreceği açıklandı.

Ailelerden alınacak DNA örnekleriyle bazı bebeklerin kimliklerinin belirlenmesi amaçlanıyor.

SKANDALI TARİHÇİ ORTAYA ÇIKARDI

Amatör tarihçi Catherine Corless, 2014 yılında Bon Secours Sisters adlı Katolik rahibeler topluluğu tarafından işletilen St Mary’s Anne ve Bebek Evi’nde 1925 ile 1961 arasında ölen yüzlerce çocuğun mezar kayıtlarının olmadığını ortaya çıkardı.

Corless’in araştırmaları, çocukların bir kanalizasyon tankına üst üste gömüldüğünü gösterdi. Ölüm kayıtlarına göre, Tuam’daki bu evde ortalama iki haftada bir bebek ölüyordu.

KİLİSE ÖZÜR DİLEDİ

İrlanda hükümeti 2017’de yaptığı soruşturmada, bölgede yapılan deneme kazılarında "önemli miktarda insan kalıntısı" bulunduğunu doğruladı. Kemiklerin, yaklaşık 35 haftalık fetüslerden iki veya üç yaşındaki çocuklara kadar uzanan yaş gruplarına ait olduğu belirlendi.

2021 yılında dönemin Başbakanı Micheál Martin, "evlilik dışı hamile kalan kadınlara ve çocuklarına yapılan derin haksızlık" nedeniyle resmi olarak özür diledi. Bon Secours Sisters tarikatı da "doğal haysiyeti koruyamadıkları" için "derin üzüntü" duyduklarını açıkladı.

KİMLİKLER TESPİT EDİLMEYE ÇALIŞILACAK

Tuam Yetkili Müdahale Ofisi tarafından yürütülen çalışmalar, kalıntıların çıkarılması, analiz edilmesi ve mümkünse kimliklerinin tespit edilerek yeniden defnedilmesini içerecek. Adli tıp standartlarına uygun yürütülecek süreçte, yaş ve cinsiyet belirleme işlemleri de yapılacak.