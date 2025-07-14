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Tam 'bitti' dediler, Fenerbahçe devreye girdi! Transfer savaşında yeni perde

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Orta sahada Fred'in yanına deneyimli ve lider bir orta saha arayan Fenerbahçe, gözünü Bundesliga'nın yıldız ismine çevirdi. Alman basını, sarı-lacivertlilerin bu transferde Suudilerle yarıştığını yazdı. İşte detaylar...

Jhon Duran ve Archie Brown gibi flaş isimlerle transfer dönemine giriş yapan Fenerbahçe, dikkat çeken isimleri kadrosuna katmaya devam ediyor. Sarı-lacivertliler, bu kez de orta saha hattını güçlendirmek için harekete geçti.

Sky Sport Almanya'nın haberine göre; sarı-lacivertli kulüp, Bayer Leverkusen forması giyen İsviçreli yıldız Granit Xhaka için girişimlere başladı.

FRED'İN YANINA XHAKA

Teknik direktör Jose Mourinho’nun önderliğinde transfer çalışmalarını sürdüren yönetim, yıldız futbolcu Fred’in yanına deneyimli ve lider bir orta saha istiyor. Xhaka, bu profilin en güçlü adayları arasında gösteriliyor. Ancak Fenerbahçe’nin bu transferde ciddi bir rakibi var: Suudi Arabistan temsilcisi Neom.

Habere göre Neom, yıldız futbolcuya yıllık 10 milyon euro gibi yüksek bir maaş teklif etti. Ayrıca oyuncunun kulübü Bayer Leverkusen’e de yaklaşık 6 milyon euro bonservis bedeli önerildi.

Tam 'bitti' dediler, Fenerbahçe devreye girdi! Transfer savaşında yeni perde - 1. Resim

ANLAŞMA KESİNLEŞMEDİ

Taraflar arasındaki görüşmeler sürerken, henüz kesin bir anlaşma sağlanmış değil. Xhaka’nın Suudi Arabistan’a transferinin gerçekleşmemesi durumunda Fenerbahçe’nin devreye gireceği iddia edildi.

Sarı-lacivertliler, oyuncunun durumunu yakından takip etmeye devam ediyor.

49 MAÇTA 2 GOL, 9 ASİST

31 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon Bayer Leverkusen ile oldukça yoğun bir takvim geçirdi.

49 resmi maçta görev alan Xhaka, 2 gol ve 7 asistle takımına skor katkısı sağladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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