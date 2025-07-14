Dusan Tadic'e rüya gibi teklif! Sırp futbolcu 'evet' derse tarihe geçecek

Fenerbahçe'den ayrılan ve henüz geleceğine dair bir karar vermeyen yıldız futbolcu Dusan Tadic'i isteyen Kızılyıldız, ona reddedemeyeceği bir teklif sundu. Altı saatlik görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Genel Menajer Zvezdan Terzic, Tadic’e tarihî bir teklif sunduğunu söyledi. İşte detaylar...

SPOR SERVİSİ - İki sezon boyunca Fenerbahçe forması giyen ve sözleşmesi sona erdikten sonra kulüpten ayrılan Dusan Tadic'in geleceği belirsiz. 36 yaşındaki deneyimli futbolcu, bugüne kadar hakkında ortaya atılan transfer iddiaları karşısında sessizliğini korurken, Sırbistan Ligi ekiplerinden Kızılyıldız cephesinden yeni bir açıklama geldi.

Kızılyıldız Genel Menajeri Zvezdan Terzic, Arena Sport TV’ye verdiği röportajda Tadic ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını paylaştı. Sırbistan Milli Takımı’nın eski kaptanını kadroya katmak için güçlü bir istek duyduğunu belirten Terzic, İtalya ve İspanya'dan gelen cazip tekliflerin yıldız futbolcu için daha öncelikli olduğunu söyledi.

"SAHA İÇİNDE VE DIŞINDA LİDER BİR FİGÜR"

"Fenerbahçe’nin onunla sözleşme yenilemeyeceği konuşulmaya başlandığı andan itibaren Tadic'i Kızılyıldız’a getirme fikri aklımıza geldi" diyen Terzic, "Yetenekleriyle Kızılyıldız'ı kesinlikle daha üst seviyelere taşıyabilecek bir oyuncu. Tadic inanılmaz derecede disiplinli; vücuduna ve beslenmesine büyük önem verir. Takım arkadaşları onun sadece bir oyuncu değil, aynı zamanda saha içinde ve dışında lider bir figür olduğunu söylüyor. Kızılyıldız’a gelmesi onun için de büyük bir avantaj olurdu" ifadelerini kullandı.

"GERÇEKÇİ OLMAK GEREKİRSE..."

Ancak Terzic, Tadic’in önündeki seçeneklerin zorluğunun farkında olduklarını da vurguladı:

"Altı saatten uzun süren bir görüşme yaptık ve her şeyi konuştuk. Henüz bir karar açıklamadı. Onun tüm endişelerini anlıyorum. Kariyerinde uzun süredir Sırbistan dışında üst seviyede oynuyor. Gerçekçi olmak gerekirse, Tadic hâlâ en üst düzeyde oynayabilecek kapasitede. İtalya ya da İspanya’da birkaç sezon daha oynamak istiyor. Bu arzusu anlaşılır. Her ne kadar Sırp futboluna dönmeyi açıkça reddetmese de, Super Liga seviyesinin hâlâ çok üstünde oynayabileceğini düşünüyor. Ona sunduğumuz teklifi, finansal detayları ve Kızılyıldız’ın ne kadar istekli olduğunu görünce gerçekten şaşırdı."

SUNDUKLARI TARİHİ TEKLİFİ AÇIKLADI

Terzic, Kızılyıldız’ın Tadic’e tarihî bir teklif sunduğunu da duyurdu: "Net bir rakam vermem doğru olmaz ama şunu söyleyebilirim" diyen Terzic, "Tadic, Sırp spor tarihinin en yüksek maaşlı oyuncusu olacak. Ona 2+1 yıllık bir sözleşme teklif ettik. En önemlisi ise, futbolu bıraktıktan sonra da kariyeri için net bir plan hazırlamış olmamız. Pek çok oyuncu futbolu bıraktıktan sonra yönünü kaybediyor. Tadic'in teknik direktör olmak gibi bir arzusu var ve biz de bu hedef doğrultusunda ona bir yol haritası sunduk. Bu plan, futbolculuk kariyerinin ardından iki, beş veya sekiz yıl içinde hayata geçirilebilir. Kendisi son derece zeki, futbolu ve taktikleri çok iyi analiz eden biri. Önceki kulüplerinde de teknik direktörlerin sahadaki uzantısıydı. Onun müthiş bir teknik direktör olacağından eminim" ifadelerini kullandı.

DURUM YÜZDE 50-YÜZDE 50

"Tadic'in bu yaz Kızılyıldız’a transfer olma ihtimali nedir?" sorusuna cevap veren Genel Menajer, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda durum hâlâ yüzde elli-yüzde elli. Dört gün önce yaptığımız son görüşmede ona şunu söyledim: Sana baskı yapmıyoruz. Zamanın var. Düşün, değerlendir. Kapılarımız 1 Eylül’e kadar sana açık. Ne zaman istersen gelebilirsin. Ancak unutma, 5 veya 6 Ağustos’ta Şampiyonlar Ligi eleme turunun üçüncü ayağında zorlu bir rakiple karşılaşacağız ve bu maç sezonun kaderini belirleyebilir. Bu nedenle sana ihtiyacımız var."