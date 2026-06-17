İhlas Haber Ajansı
Bernardo Silva transferi resmen açıklandı: İki yıllık imzayı attı
LaLiga ekiplerinden Real Madrid, İngiliz devi Manchester City'den ayrıldıktan sonra Galatasaray'ın da transfer teklifinde bulunduğu Portekizli orta saha Bernardo Silva ile sözleşme imzaladı.
Özetle DinleBernardo Silva transferi resmen açıklandı: İki yıl...
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Spor 37 dk önce
İspanyol kulübü Real Madrid, Galatasaray'ın da transfer teklifinde bulunduğu Bernardo Silva'yı kadrosuna kattı.
- Bernardo Silva ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşme imzalandı.
- Bernardo Silva, Manchester City'de 2017-2026 yılları arasında forma giydi.
- Portekizli oyuncu, Manchester City ile 1'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere 19 kupa kazandı.
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Florentino Perez'in yeniden başkan seçildiği, teknik direktör Jose Mourinho'nun yıllar sona geri döndüğü Real Madrid, yeni sezon öncesi kadrosunu önemli bir oyuncuyla güçlendirdi. Galatasaray ile adı anılan Bernardo Silva'nın yeni adresi İspanya oldu.
ANLAŞMA 2 YILLIK
Transferle ilgili eflatun-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Portekizli oyuncu ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Manchester City'de 2017-2026 yılları arasında forma giyen Bernardo Silva, İngiliz ekibinde 1'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere 19 kupa kazanma başarısı gösterdi.
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