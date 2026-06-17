LaLiga ekiplerinden Real Madrid, İngiliz devi Manchester City'den ayrıldıktan sonra Galatasaray'ın da transfer teklifinde bulunduğu Portekizli orta saha Bernardo Silva ile sözleşme imzaladı.

Florentino Perez'in yeniden başkan seçildiği, teknik direktör Jose Mourinho'nun yıllar sona geri döndüğü Real Madrid, yeni sezon öncesi kadrosunu önemli bir oyuncuyla güçlendirdi. Galatasaray ile adı anılan Bernardo Silva'nın yeni adresi İspanya oldu.

Bernardo Silva'nın güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.

ANLAŞMA 2 YILLIK

Transferle ilgili eflatun-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Portekizli oyuncu ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Manchester City'de 2017-2026 yılları arasında forma giyen Bernardo Silva, İngiliz ekibinde 1'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere 19 kupa kazanma başarısı gösterdi.

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