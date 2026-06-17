Trump, ABD-İran mutabakatının ardından Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılacağını ve petrol fiyatlarının düşeceğini savunurken, anlaşmanın nihai olmadığını belirterek Tahran'a "İyi davranmazlarsa yeniden bomba yağdırırız" tehdidinde bulundu.

G7 Liderler Zirvesi kapsamında temaslarını sürdüren ABD Başkanı Donald Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile kameralar karşısına geçti.

ABD Başkanı'nın öne çıkan açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"İRAN İLE ÇOK GÜÇLÜ BİR ANLAŞMA YAPTIK"

"İran ile çok güçlü bir anlaşma yaptık. Piyasalar bunu son derece iyi karşıladı. Hürmüz Boğazı kısmen açıldı, tamamen de açılacak. İran asla nükleer silaha sahip olmayacak. Petrol fiyatları da düşecek. Piyasalar bu anlaşmaya çok olumlu tepki verdi. Alternatifi dünya çapında bir depresyon ve ekonomik buhran olabilirdi. Hürmüz Boğazı açılmazdı. Milyarlarca dolarlık gemileri, roketlerin uçuştuğu ve mayınlarla dolu bir bölgeden geçirmek kimse istemezdi. Boğaz uzun süre kapalı kalabilirdi. Amerikan borsaları sürekli rekor kırıyor. Petrol fiyatlarının düşmesi, Demokratların yol açtığı ekonomik sorunların çözülmesi açısından da önemli. Göreve ilk geldiğim gün bana fiyatları sordular. Şimdi fiyatlar büyük oranda düşüyor ve düşmeye devam edecek. Bu anlaşmayla birlikte İran nükleer silaha sahip olmayacak. Petrol fiyatları savaş öncesi seviyelerin de altına düşebilir.

Trump İran anlaşması hakkında o detaya dikkat çekti! Metni beğenmezsem füzeyi yerler

"ANLAŞMA NİHAİ DEĞİL"

Anlaşma nihai değil, bu bir mutabakat zaptı. Eğer durumdan hoşlanmazsam yeniden ateş açmaya ve başlarına bomba yağdırmaya başlarız. Eğer iyi davranmazlarsa doğrudan başlarının ortasına bomba yağdırmaya geri döneriz. Çünkü 47 yıldır kötü hareket ediyorlar.

PETROL HAKKINDA KONUŞTU

Petrolün düşük kalmasının nedeni, her gece gemileri dışarı çıkarıyor olmamızdı ve siz bunun hakkında hiçbir şey bilmiyordunuz. İki gün önce, üç gün önce, bir ay önce, 22 gemi çıkardık. Gece başına ortalama 15 ila 25 gemi çıkardık. Kimse bunun hakkında bilmiyordu. Donanmamız harika bir iş yaptı. Kimse neler olduğunu bilmiyordu. Bu yüzden petrol 300 dolar/varil seviyesine çıkmadı; 125, 150 dolar oldu. Şimdi 72, 73 dolar. Duyduğuma göre şimdi bundan daha da düşük"

"BİZ 10 CENT BİLE VERMİYORUZ"

Muhabirin "İran'a 300 milyar dolarlık yatırım yapılacağı iddiaları doğru mu?" sorusuna Donald Trump şöyle cevap verdi:

"Hayır, bu yanlış. Böyle bir şey yok. İsteyen yatırım yapabilir ama biz 10 cent bile vermiyoruz. Kimsenin İran'a yatırım yapmasını yasaklamıyoruz ancak ABD olarak herhangi bir fon sağlamıyoruz."

Körfez ülkelerinin İran'a yatırım yapmasına destek verip vermediği sorusuna ise Trump "Ben kimseye yatırım yapın ya da yapmayın demiyorum. İran'ın davranışlarını gördükten sonra yatırım yapabilirler. Ancak bizim 300 milyar dolarlık yatırım yapacağımıza dair haber tamamen yanlış ve çarpıtılmış bir haber." dedi.

"EĞER İYİ DAVRANMAZLARSA DOĞRUDAN BAŞLARININ ORTASINA BOMBA YAĞDIRMAYA GERİ DÖNERİZ"

Anlaşmanın nihai olmadığını yineleyen Trump şunları aktardı:

"İran'a bizden daha sert davranan kimse olmadı. Bunu Clinton, Obama ve Bush yönetimlerinin yapması gerekiyordu. 47 yıldır devam eden soruna karşı gerekeni biz yaptık. Donanmalarını ortadan kaldırdık, ordularını etkisiz hale getirdik, hava kuvvetlerini imha ettik. Hava savunmaları ve radarları artık yok. Anlaşma nihai değil, bu bir mutabakat zaptı. Eğer durumdan hoşlanmazsam yeniden ateş açmaya ve başlarına bomba yağdırmaya başlarız. Eğer iyi davranmazlarsa doğrudan başlarının ortasına bomba yağdırmaya geri döneriz. Çünkü 47 yıldır kötü hareket ediyorlar.

Trump İran anlaşması hakkında o detaya dikkat çekti! "Metni beğenmezsem füzeyi yerler"

"OBAMA'YA GÜLÜP ONUN İÇİN APTAL BİR ADAM DEDİLER"

Obama'nın İran Nükleer Anlaşması milyarlarca dolar kazandırdı onlara. İran'a milyarlarca dolar verdiler. 1.7 milyar dolar nakit yeşil verdiler bankalardan, Boeing 757 ile İran'a götürdüler. Ve uçağın fotoğrafları var. Evet, 'bize ne kadar fazla para veriyorlar bakın şuna' dediler ve parayla susturmaya çalıştılar herkesi, yüz milyonlarca dolar harcadılar. İranlılar ne yaptı biliyor musunuz? Yüzüne güldüler ve onun aptal, beceriksiz bir adam olduğunu söylediler."

"MISIR'IN DEVLET BAŞKANI BAŞINDAN BERİ ÇOK İYİ BİR İLİŞKİMİZ VAR"

Mısır'ı da destekliyoruz. İlk günden beri benim dostum ve kampanyamın başından beri Hillary ile mücadele ederken 'Mısır'ın devlet başkanı sizi destekliyor' dediler. Benim için çok önemli bir olaydı bu. Bir oteldeydi ve kendisiyle görüştüm ve aşık olduk. Sisi, ben de dahil olmak üzere tüm dünyada saygı görüyor. Sisi'nin baraj projesine yardım ediyoruz. Bence Mısır, Etiyopya tarafından çok haksız muamele gördü. Nil Nehri olması gereğinden biraz daha boşalıyor. Etiyopya'da bir baraj inşa edildi ve Mısır için büyük sorunlara neden oluyor."

Ayrıntılar geliyor...

Haberle İlgili Daha Fazlası