İhlas Haber Ajansı
Trabzonsporlu oyuncu evlendi: Como Gölü'nde romantik düğün
Trabzonspor’un savunma oyuncusu Arseniy Batagov, Elizaveta Zolotova ile İtalya’nın ünlü Como Gölü kıyısında düzenlenen törenle hayatını birleştirdi.
Özetle DinleTrabzonsporlu oyuncu evlendi: Como Gölü'nde romant...
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Spor 23 dk önce
Trabzonspor'un savunma oyuncusu Arseniy Batagov, Elizaveta Zolotova ile İtalya'da dünyaevine girdi.
- Düğün töreni, Como Gölü kıyısında gerçekleşti.
- Törene çiftin aileleri ve yakın dostları katıldı.
- Batagov ve Zolotova, düğün anlarını sosyal medyada paylaştı.
- Trabzonsporlu futbolcular ve taraftarlar çifte tebrik mesajları gönderdi.
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Bordo-mavili ekibin savunmadaki önemli isimlerinden Arseniy Batagov, mutluluğa "evet" dedi. Ukraynalı futbolcu, Elizaveta Zolotova ile dünyaevine girdi.
İtalya’nın gözde turizm merkezlerinden biri olan, doğal güzellikleriyle ünlü Como Gölü kıyısında gerçekleştirilen düğün törenine çiftin aileleri ve yakın dostları katıldı.
Trabzonspor oyuncusu ile eşi Zolotova, düğün töreninden kareleri sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Trabzonsporlu futbolcunun takım arkadaşları ve bordo-mavili taraftarlar da genç çifte tebrik mesajları gönderdi.
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