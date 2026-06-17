Trabzonspor’un savunma oyuncusu Arseniy Batagov, Elizaveta Zolotova ile İtalya’nın ünlü Como Gölü kıyısında düzenlenen törenle hayatını birleştirdi.

Bordo-mavili ekibin savunmadaki önemli isimlerinden Arseniy Batagov, mutluluğa "evet" dedi. Ukraynalı futbolcu, Elizaveta Zolotova ile dünyaevine girdi.

Arseniy Batagov, Ağustos 2024'ten bu yana Trabzonspor forması giyiyor.

İtalya’nın gözde turizm merkezlerinden biri olan, doğal güzellikleriyle ünlü Como Gölü kıyısında gerçekleştirilen düğün törenine çiftin aileleri ve yakın dostları katıldı.

Düğün töreninden bir kare

Trabzonspor oyuncusu ile eşi Zolotova, düğün töreninden kareleri sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Trabzonsporlu futbolcunun takım arkadaşları ve bordo-mavili taraftarlar da genç çifte tebrik mesajları gönderdi.

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