Böyle bir trajedi yok! Babası, annesini gözleri önünde katletmişti! Genç kızdan yıllar sonra acı haber

İngiltere’nin Redcar sahil kasabasında, 2016 yılında babasının annesini öldürme anlarına şahit olan Serren Bennett, 8 Haziran tarihinde kayıplara karıştı. Genç kızın yakınları genç kıza yönelik kayıp ihbarında bulunurken, Bennett’in cansız bedeni denizden çıkarıldı.

Kan donduran olay, İngiltere’nin Redcar sahil kasabasında yaşandı. 8 Haziran tarihinde deniz kenarında yürüyüş için çıkan Serren Bennett’tan bir daha haber alınamadı. Genç kıza yönelik kayıp ihbarında bulunulmasıyla polis ekipleri harekete geçti.

ANNESİNİ ÖLDÜRDÜĞÜ ANLARA ŞAHİTLİK ETMİŞTİ

Olaya ilişkin başlatılan incelemelerde, 2016 yılında genç kızın babasının, annesini kendisi ve kardeşlerinin gözünün önünde öldürdüğü ortaya çıktı. Babasının müebbet hapis cezasına çarptırıldığı olayda, çocukların bakımını annesinin kardeşleri üstlendi.

ANNESİNE AİT BİR EŞYA DA BULUNDU

Polis, yeni gelişmeyle arama bölgesindeki denizde bir ceset bulunduğunu doğruladı. Teesside Live'in haberine göre, genç kızın en son görüldüğü plajda bulunan eşyalar arasında annesine ait bir parça da olduğu tespit edildi.

''TEK İSTEĞİM ONUN BULUNMASI...''

Kimlik tespiti için çalışmalar sürerken yetkililer, Serren'in yakınlarına haber verdi. Genç kızın teyzesi, yaşadığı acıyı tarif edemediğini belirterek,

"O savunmasız, güzel bir kız, o güzel kızı bulmak istiyorum. Tek isteğim küçük yeğenimin bulunması." dedi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.